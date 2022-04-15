Patili dostlarınıza her konuda yardımcı olabilecek çeşitli ürün önerileri

Evinizi patili dostlarınızla paylaşıyorsanız veya yeni bir evcil hayvan sahiplenmeyi düşünüyorsanız diş ve tırnak bakımını; mama ve su gibi ihtiyaçlarını karşılamanız gerektiğini bilmelisiniz. Tüm bu konularda hem sizin hem evcil hayvanınızın işini kolaylaştıracak ürün önerileriyle karşınızdayız. Birbirinden farklı işlevde birçok ürünün içinde bulunduğu listemizi inceleyerek evcil hayvanınıza en uygun olduğunu düşündüğünüz ürünü gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Öyleyse haydi, vakit kaybetmeden göz atmaya başlayalım.

1. Trixie Kedi ve Köpek Pati Bakım Kremi ile kuru patiler artık yumuşacık

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Hem kedi hem köpek sahipleri için oldukça faydalı bir ürün önerisiyle karşınızdayız. Özellikle yaz ve kış aylarında köpeğinizin patileri yaptığınız uzun gezintiler sonrasında kurumaya meyilli bir hâle gelebiliyor. Trixie Kedi ve Köpek Pati Bakım Kremi tam da bu amaç için üretilen ürünlerden biri. İçeriğindeki bal mumu sayesinde nasır oluşan, kuruyan veya çatlayan patileri kolayca onararak bakım yapıyor. Aynı zamanda yürüyüş öncesi kullanıldığında olası kuruma ya da çatlama gibi sorunları engellemeye yardımcı oluyor. Bu kremi evcil hayvanınızın sadece patilerinde değil kolay yıpranan yapıya sahip dirsekler için de güvenle kullanabilirsiniz.

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2. Temiz ve parlak tüyler için Purele Dermapet Kedi ve Köpek Şampuanı

Sıradaki önerimiz köpek sahiplerinin işini kolaylaştıracak Purele Dermapet Kedi ve Köpek Şampuanı. Kediler kendilerini temizleyebiliyor olsa da ne yazık ki köpekler için aynı durum geçerli değil. Bu nedenle tüy ve deri sağlığı için köpeğinizi mutlaka yıkamanız gerekiyor. Tabii bunun için köpeğinize zarar vermeyecek ve parlak tüyler elde etmenizi sağlayacak iyi bir köpek şampuanı kullanmalısınız. Purele Dermapet Kedi ve Köpek Şampuanı antiseptik özelliği sayesinde patili dostunuzda oluşan alerjik deri hastalıklarını ve kötü kokuyu yok ediyor. Bununla birlikte kedi veya köpeğinizin dışarıdan getirebileceği bakterileri de ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

3. Ewilibe Su Çeşmesi siz yokken bile patili dostunuzun yanında

Kedi veya köpeğiniz evde uzun saatler yalnız kalıyor ve "Yeterli suyu kaldı mı?" diye merak ediyorsanız bu ürün tam evcil hayvanınıza göre. Patili dostunuzun siz yokken bile taze ve temiz su ihtiyacını karşılayacak kaliteli ve uzun ömürlü bir ürün arayışındaysanız Ewilibe Su Çeşmesi'ne şans verebilirsiniz. Paslanmaz çelik özellikteki ürün, plastik su ve mama kaplarında olduğu gibi sık sık temizlik gerektirmiyor. 2.5 litre su kapasitesine sahip ürünün 3 su akış ayarı bulunuyor. Sağladığı filtrelenmiş su sayesinde kedi veya köpeğinizi su içmeye teşvik ederek idrar ve böbrek hastalıklarının oluşmasını engellemeye yardım ediyor.

4. Kedinizin sağlığını Quik Gerçek Topraklı Kedi Çimi ile koruyabilirsiniz

Quik Gerçek Topraklı Kedi Çimi, kedi sahiplerini ilgilendiren ürünler arasında yer alıyor. Kediler kendilerini temizleyen canlılar oldukları için sahiplerinin işini bir hayli kolaylaştıran hayvanlar olsalar da kendilerini temizlerken yuttukları tüyler, yumak hâline gelerek zamanla sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olabiliyor. Bu çim sayesinde kedinizde uzun vadede oluşabilecek hastalıkların önüne kolayca geçebilmek mümkün. Kedi çimi, içeriğindeki antiseptik özellikli maddeler ile patili dostunuzun sindirim sistemini temizleyerek daha düzgün çalışmasını sağlıyor. Aynı zamanda ürün, bağırsak ve midede oluşan bakterilerin çoğalmasını da engelliyor.

5. Utelips Şampuan Hazneli Evcil Hayvan Duş Başlığı ile patili dostunuzla banyonun keyfini çıkarın

Evcil hayvan sahipleri için en zor anlardan biri de patili dostlarını yıkamak olsa gerek. Utelips Şampuan Hazneli Evcil Hayvan Duş Başlığı ise kedi veya köpeğinizde derinlemesine temizlik sağlıyor. Şampuan haznesi ve yıkama fırçası sayesinde su sevmeyen evcil hayvanınızı kısa sürede yıkamanıza yardımcı oluyor. Eğer bahçeli bir evde yaşıyorsanız çift taraflı hortumu ile bahçenizde dakikalar içinde köpeğinizi temizleyebilirsiniz. Ayrıca ergonomik saplı ürünün yumuşak fırçaları köpeğinizin canını acıtmadan masaj etkisi yaratarak keyifli bir banyo deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

6. Buffer Çift Taraflı Evcil Hayvan Tarağı sayesinde tüyler kontrol altında

Sağlıklı ve parlak tüyler için evcil hayvanınızı düzenli taramak oldukça önemli. Eğer aradığınız tarağı hâlâ bulamadıysanız sizi buraya alalım. Buffer Çift Taraflı Evcil Hayvan Tarağı ile karmaşık ve uzun tüyleri bile rahatlıkla açabilir, patili dostunuzun tüylerini kolayca tarayabilirsiniz. Üründe yer alan 2 farklı tarak başlığı evcil hayvanınızın derisine zarar vermeden fazla tüyleri azaltarak tüylere şekil vermenizi kolaylaştırıyor. Kullanılmayan başlığın kilitlenebilir özelliği ise olası kazaları engelliyor. Verdiği masaj etkisini patili dostlarınızın çok seveceğine emin olabilirsiniz.

7. Konforlu ve stressiz bakım Dremel Evcil Hayvan Tırnak Bakım Aleti ile mümkün

Evcil hayvanlarınızın tırnak bakımı önem verilmesi ve ihmal edilmemesi gereken konuların başında geliyor. Özellikle kediler devamlı yenilenen ve uzayan tırnaklarını tırmanarak veya sürtünerek törpüleme ihtiyacı duyuyor. Ev ortamında ise bu ihtiyaçlarını karşılamak için düzenli olarak tırnak bakımlarının yapılması gerekiyor. Dremel Evcil Hayvan Tırnak Bakım Aleti ise kablosuz ve iki hız ayarıyla evcil hayvanlarınıza stres yaşatmadan tırnaklarını uygun açıda kesmenizi kolaylaştırıyor. Şeffaf koruyucu başlığı ise kesilen ve törpülenen tırnak tozlarını toplayarak kir oluşmasını önlüyor. Kolay taşınabilir özelliği ile dilediğiniz her yerde kedi ve köpeklerinizin tırnak bakımını yapabilirsiniz.

8. Hem eğlence hem diş temizliği için CMT Renkli Kedi Köpek Isırma Topu

Hiç şüphesiz oyuncaklar kedi ve köpekler için vazgeçilmez ürünlerin başında geliyor. Oyuncaklarla sadece eğleniyor gibi gözükseler de bazı oyuncakların faydasının oldukça büyük olduğunu belirtmek gerekiyor. Çiğneme, kemirme, ısırma amaçlı üretilen oyuncaklar, kedi ve köpeklerin diş sağlığını korumada önemli rol oynuyor. Evcil hayvanlarda diş bakımı periyodik olarak yapılmadığında diş eti rahatsızlıkları ve diş taşı oluşumu görülebiliyor. Bu nedenle diş fırçalamanın yanı sıra bu tür oyuncaklar patili dostlarınızın dişlerinin sağlıklı ve bakımlı kalması için en ideal seçenekler arasında bulunuyor.

9. Kediniz Proline Bebek Pudrası Kokulu İnce Taneli Kedi Kumu ile doğal yaşam ortamındaymış gibi hissetsin

Evde yaşayan kediler, köpekler gibi düzenli tuvalet rutinleri olmadıkları için ihtiyaçlarını doğal ortamlarındaki gibi karşılamak isterler. Bunun için de kedinizin yapısına uygun ve seveceği bir kum kullanmanız gerekiyor. Kedi kumları, evcil hayvanınıza temiz ve güvenli bir ortam sunan en önemli ürünlerden biri. Proline Bebek Pudrası Kokulu İnce Taneli Kedi Kumu ise hızlı topaklanan yapısı ve bebek pudrası kokusu sayesinde idrarı hemen kamufle ediyor ve böylece kötü kokunun oluşmasını engelliyor. Tozlanma yapmayan özelliği kedinizin solunum yolu problemleri yaşamasını önlüyor. Böylelikle Proline Kedi Kumu'nu gönül rahatlığıyla tercih etmenizi sağlıyor.

10. Kaybolan kedi veya köpeğiniz sizi korkutmasın: Zeerkeers Evcil Hayvan Takip Cihazı

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Kaybolan evcil hayvanlarınızı hızlıca bulabilmenizi sağlayan Zeerkeers Evcil Hayvan Takip Cihazı, hayvan sahipleri için büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu cihaz sayesinde uygulama üzerinden kedi veya köpeğinizin gidebileceği yerlerin sınırını işaretleyerek kaybolduğu anlarda kolayca yerini tespit edebilirsiniz. Çok işlevli özelliğe sahip cihaz ile kedi veya köpeğinizin hangi bölgeleri ziyaret ettiğini, güncel hareketlerini ve hızı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Patili dostunuz kısıtlı alanların dışına çıktığında cep telefonunuza gelen bir mesaj ile tüm bilgilere ulaşım kolaylığı sağlayabilirsiniz.