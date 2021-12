Patili dostlarınızın sağlıklı bir yaşam sürmesi için en iyi kedi ve köpek pire damlası çeşitleri

Evlerimizdeki tüylü dostlarımızın her zaman pirelenme ihtimali var. Bunu anlayabilmenin en iyi yolu ise onları gözlemlemek. Eğer minik dostunuz kendini çok uzun süre kaşıyorsa, sürekli temizleme ihtiyacı duyuyorsa, huzursuzsa, oturduğu veya yattığı yerlerde küçük siyah noktacıklar bırakıyorsa pirelenmiş olabilir. Böyle bir durumda pire için kullanılan ense damlalarından faydalanabilirsiniz. Hangisini kullanmanız gerektiğini bilmiyorsanız hiç endişe etmeyin. Çünkü en iyi kedi pire damlası önerilerini sizler için listeledik ve elbette sevimli köpeklerimizi de unutmadık.

1. Nova My Cat Ense Damlası ile pirelere son!

Kediler için pire damlası bulmak her zaman kolay olmayabiliyor. Çünkü damlanın içeriği ve fiyatından ziyade, kediniz için uygun olup olmadığı ve nasıl uygulandığı da önemli oluyor. Nova My Cat Ense Damlası, 2 mililitrelik dört çözeltiden oluşuyor ve 10 kilogram ağırlığındaki kedilere kadar uygulanabiliyor. Kolay kullanılan damla hem pire sorununu çözüyor hem kedinizin deri sağlığına destek oluyor. Ancak burada dikkat etmeniz gereken minik bir husus bulunuyor. Eğer kediniz yavruysa uygulama yapmadan önce veterinerine danışmayı unutmamanız gerekiyor.

2. Bilmeyen yok: Zonaks Kedi Pire Damlası

Zonaks markasını ve etkisini bilmeyen yok, değil mi? Yılların markası Zonaks ile kedilerinizin pire sorununa çözüm bulabilirsiniz. "En iyi kedi pire damlası hangisi?" sorusuna cevap veren ürünü güvenle uygulayabilirsiniz. 1 ila 10 kilograma kadar ağırlığa sahip kedilere uygulayabilirsiniz. Uygulama dozu ve yöntemi için ürünün arkasında bulunan talimatları incelemeyi unutmayın. Doz konusunda emin değilseniz mutlaka bir veterinere danışarak uygulamalısınız. Bunlara ek olarak kedinizin damla uygulanan alanı en az 1 gün boyunca yalamaması gerektiği için dilerseniz yakalık kullanabilirsiniz.

3. Doğal bileşenli damlalar istiyorsanız All Day yanınızda!

Doğal içeriklere sahip kediler için pire damlası arıyorsanız doğru yerdesiniz! All Day Pharmacy markasının tek kullanımlık ürünü ile kedinizi kimyasal maddelere maruz bırakmadan pirelerden arındırabilirsiniz. Kolay uygulanan başlığı sayesinde ürünü rahatça kullanabilir ve etki süresini bekleyebilirsiniz. "Kedi pire damlası kaç günde etki eder?" diye soracak olursanız eğer yoğun bir pirelenme durumu yoksa uyguladığınız andan itibaren etkisini görmeye başlayabilirsiniz. Bu ürünle kedinizin tüy sağlığının korunmasına da yardımcı olabilirsiniz.

4. Keep Off'la rahat bir nefes alın!

Kedilerinizdeki pire sorunu hem onu hem sizi ciddi derecede rahatsız edebilir ve devam ettikçe tüylü dostunuzun derisinde yara, egzama, mantar gibi sağlık problemlerine neden olabilir. Pire sorununu en başında fark etmek ve etkili bir şekilde çözmek için iyi bir gözlem yapmanız gerekir. Keep Off Tüy ve Deri Bakım Yağı sayesinde kedinizi parazitlerden arındırırken aynı zamanda pirelere karşı koruma da sağlayabilirsiniz. Ürünle tüylerinin doğal yapısını koruyarak bakım yapabilir, parazite neden olabilecek dış etkenlerden ve tahrişlerden koruyabilirsiniz. En iyi kedi pire spreyinden bile çok daha fazla etki alacağınızdan hiç şüphemiz yok!

5. Bitkisel esanslı ense damlasına ne dersiniz?

Bitkisel esanslardan oluşan Dr. Sed Pharma markalı ense damlası, 1 ila 5 kilogram ağırlığındaki kediler için kullanılabilir. Tamamen doğal yağlardan ve aktif bileşenlerden oluşan damla hem kedinizin tüy sağlığını hem derisinin doğal nem dengesini korumaya yardımcı olur. Kene, pire gibi dış parazitlerden koruma etkisi sayesinde de kedinizin hastalıklara karşı savunmasız kalmasını önleyerek sağlığını destekler. Neem, palmorosa ve lavanta yağı içeren formülü ile kediniz, bakımlı bir deri ve yumuşacık tüylere sahip olabilir. "Kedi pire damlası kaç saatte etki eder?" diye merak ediyorsanız uygulama anından sonraki birkaç saat içinde etkisini görebilirsiniz.

6. "Kim korkar pireden!" diyenler böyle gelsin

Sevimli dostlarınızı park, bahçe gibi alanlarda gezdiriyorsanız veya başka patili arkadaşlarıyla bir araya getiriyorsanız onları olası tehlikelerden korumanız gerekir. Bu konuda imdadınıza koşan pire damlaları sayesinde içiniz rahat bir şekilde hareket edebilirsiniz. Nature Pet markalı ense damlası sayesinde kedinizi parazitlere neden olan olumsuz dış etkenden korumanız mümkün. "Kedi pire damlası nasıl kullanılır?" derseniz tüpün üzerindeki başlığı açarak kedinizin kilosuna göre birkaç damla damlatmanız yeterli. Daha sonra birkaç gün boyunca damlayı uyguladığınız alana dokunmamalı ve kedinizin oraya ulaşmasını engellemelisiniz.

7. "Kedilere var da köpeklere yok mu?" demeyin!

Kediler kadar sevimli olan köpek dostlarımızı da düşündük ve onlar için birkaç öneriyle geldik. Köpekler kedilerden çok daha sosyal canlılar oldukları için dışarıyla temasları daha fazla. Bu nedenle her an pire, kene, dış parazit gibi problemlerle karşı karşıyalar. Köpeğinizin bu tehlikelerden olumsuz etkilenmemesi için öncelikle bütün aşılarının eksiksiz yapıldığından emin olmanız gerekir. Daha sonraki süreçlerde ise ense damlalarından destek alarak köpeğinizi güvenle gezdirebilirsiniz. Ense damlasını seçerken köpeğinizin büyük veya küçük ırk olmasını ve kilosunu dikkate almalısınız. Nova My Cat Büyük Irk Köpek Ense Damlası, 4 adet 5 mililitrelik şişeleri ile uzun süreli kullanım sunar. Tıpkı kedilerdeki gibi sevimli dostunuza uygun olan dozu belirledikten sonra kapağı açarak enseye damlatabilirsiniz. O bölgeye yaklaşık bir gün boyunca dokunmamaya dikkat etmelisiniz.

8. Küçük ırk köpekler de üzülmesin!

1 ila 10 kilogram arasında ağırlığa sahip küçük ırk köpekleriniz için pire, bit, kene gibi dış parazitler konusunda endişelenmenize gerek yok! Derma Drop sayesinde bütün bunların çözümünü kolaylıkla bulabilirsiniz. Şeffaf görünümlü ve hoş kokulu olan damlanın içerisinde bulunan neem, lavanta ve çay ağacı yağı gibi bitkisel esanslar sayesinde, sevimli dostunuzun derisinin doğal yapısını koruyabilirsiniz. Bu esansiyel yağlar deri sağlığını desteklerken aynı zamanda PH dengesini de korur. Aşırı kuruma, tahriş veya egzama gibi birçok sağlık probleminin önüne geçebilir. Deriye ve tüylere yumuşaklık, parlaklık ve canlılık kazandırır. Bunlarla da kalmayıp eğer varsa böcek sokması, bit veya pire ısırıkları sonrası oluşan lezyonların da giderilmesini sağlar.

9. Doğal seçeneklerden vazgeçemeyenlere köpekler için de alternatifler var!

Bio Nature Magela markasının köpekler için doğal esansiyel yağlı damlaları da bulunuyor. Ürünü, büyük veya küçük ırk fark etmeksizin uygulama dozunu değiştirerek güvenle uygulayabilirsiniz. Ancak burada minimum 10, maksimum 20 kilogram ağırlığındaki köpekler için uygulanabilir olduğuna dikkat etmeniz gerekir. Köpeğiniz bu ağırlık sınırları dışında ise onun için en uygun ense damlasının hangisi olacağını veteriner hekiminize danışabilirsiniz. Damla, içerisindeki doğal yağlar sayesinde tüy ve deri bakımına yardımcı olurken aynı zamanda kene, bit, pire gibi parazitlerden de korur. Köpeğinizi güvenle park, bahçe ve çimlerde gezdirebilir, diğer köpeklerle sosyalleşmesini sağlayabilirsiniz. Lavanta yağı, sevimli dostunuzun daha huzurlu ve sakin olmasına yardımcı olur. Aynı evi paylaştığınız köpeğinize güvenle temas edebilir, ek olarak herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan onu olası hastalıklardan koruyabilirsiniz.

10. BONUS: Hem kediler hem köpekler için bit ve pire tarağı



Bit, pire, kene gibi dış parazitlerden korunmak konusunda ense damlalarının ve aşıların yeri tartışılmaz elbette. Ancak bu konuda yardımcı olabilecek mucizevi bir ürün daha var, Bit ve Pire Tarağı! Sık dişli ve metal yapısı ile tüylerin arasında gezinen canlıları kolaylıkla tespit etmenize yardımcı olur. Tüylerin kıtık oluşturmasını, birbirine dolaşmasını engeller ve düzgün bir görünüm sağlar. Aynı zamanda deri yüzeyinde oluşabilecek lezyon tahriş veya egzama gibi belirtileri daha kolay gözlemenize yardım eder. Uzun tüylü kedi ve köpekler için de rahat bir kullanım sunar. Tarakla uygulama yaparken metal dişleri yumuşak bir şekilde uygulamaya dikkat etmeniz gerekir. Sevimli dostunuzun hassas bir derisi varsa istenmeyen tahrişlere neden olabilir.

