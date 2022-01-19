Patili dostlarınızın sağlıklı yaşaması için en iyi kedi maltı tavsiyeleri

Bizler gibi kedilerin de mutlulukları sağlıklı olmalarıyla paralel ilerler. Sürekli kendilerini temizledikleri için her gün tüy yutan kedilerin bu tüylerden mutlaka kurtulması gerekir. Aksi halde midelerinde biriken tüy topakları ölümcül olabilir. Kedi otu ve çimenler kedilerin kusarak bu tüylerden kurtulmasını sağlar. Ancak kusmak hem kedinizde halsizliğe neden olabilir hem evi kirletebilir. Bu nedenle kedi otuna alternatif olan kedi maltlarını tercih edebilirsiniz. Patili dostlarınızın sağlığına katkıda bulunacak en kaliteli kedi maltı çeşitlerini sizin için inceledik. İşte en iyi kedi maltları!

Kedi maltı hakkında bilinmesi gerekenler

“Kedi maltı nedir?” diyorsanız kıvam ve renk olarak koyu bala benzeyen, yoğun bir ek besin kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Kedi maltları ağırlıklı olarak bitkisel yağlar, malt özü, takviye lif, süt ürünleri ve mayadan oluşur. “Kedi maltı ne işe yarar?” diye sorarsanız kısaca kedilerin gün boyu kendilerini temizlerken yuttukları tüylerin sindirim sisteminden geçerek kusmaya sebep olmadan rahat bir şekilde çıkmasına yardımcı olur diyebiliriz. Aklınıza takılan bir diğer soru da "Kedi maltı kaç günde bir verilir?" ise ürüne göre değiştiğini, günlük kullanılabilen maltlarda ise doğru miktarları vermeniz gerektiğini söyleyebiliriz.

1. Lezzetli bir malt

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Patili dostunuzun kusmasını önleyerek yuttuğu tüylerden rahatlıkla kurtulmasına yardımcı olacak bir malt arıyorsanız Trixie'nin bu çok lezzetli ürününe mutlaka bakmanızı öneririz. Kedinizin yutmuş olduğu tüy yumaklarını çok rahat bir şekilde atmasına yardımcı olacak malt aynı zamanda metabolizmasını düzenler ve sindirim sistemini destekler. Her yaşta kedinin tüketimine uygun olarak üretilen Trixie Kedi Maltı, %36.10 yağ, %3.10 protein, %1.30 ham kül, %1.00 ham lif içerir. "Kedi maltı nasıl yedirilir?" diyorsanız Trixie kedi maltını günlük olarak 2-3 mm kadar kedinizin mamasına karıştırabilirsiniz.

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2. Patili dostunuzun bağırsak sağlığına katkıda bulunacak bir malt

Kedilerin sağlığı için önemli lifler içeren Gimcat Kedi Maltı, kedinizin yuttuğu tüylerden dolayı kusmasını önlerken bağırsak sağlığına katkıda bulunur. Gimcat markasının doğal aromalardan oluşan maltı, saf ve lezzetli bileşenlerin yanı sıra malt özü, yağ, sebze ve laktoz türevlerini içerir. Her yaştaki kediye uygun olarak üretilen malt, patili dostunuzun yuttuğu tüy yumaklarının sindirim sisteminden kolayca geçerek atılmasına yardımcı olur. "Gimcat Kedi Maltı ne zaman verilmeli?" sorusu kafanızı kurcalıyorsa günlük olarak ortalama 5 cm yani 25 gram verilmesi önerilir. Ancak çok temizlenen uzun tüylü ırklarda veya gerekli durumlarda iki katına çıkarabilirsiniz.

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3. Hem yetişkin hem yavru kedilere uygun bir malt

Kedi maltı önerileri demişken VetIQ'nun hem yetişkin hem 6 aydan büyük yavru kedilere uygun olarak üretilen bu maltından söz etmemek olmaz. Kedinizin yuttuğu tüyleri kolaylıkla çıkarmasına yardımcı olacak malt aynı zamanda sindirim sistemini de rahatlatır. İçeriğinde E vitamini ve doğal antioksidan barındıran kedi maltını 6 aydan büyük kedilere 3 gün süreyle 13 mm (1/4 tatlı kaşığı), yetişkin kedilere ise yine 3 gün süreyle ve 25 mm yani 1/2 tatlı kaşığı vermeniz önerilir.

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4. Bol vitamin, bol sağlık

Patili dostunuz için sağlıklı bir kedi maltı arıyorsanız Zoovital markasının bu ürününe mutlaka bakmanızı öneririz. Prebiyotik takviyeler içeren Zoovital 3 Etkili Kedi Macun'nu kedinizin bağırsağındaki patojen mikroorganizmalarının sayısını sınırlarken yararlı mikroorganizmaları arttırır. Böylece hem hastalıklara karşı dirençli hem daha sağlıklı bağırsak sistemine sahip olmalarına yardım eder. Formülünde yer alan B vitamini sayesinde deri bütünlüğünü korur. Midesinde biriken tüylerin doğal yollarla kolayca atılmasını sağlar.

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5. Mide ve bağırsak sağlığını destekleyen bir macunh

İçeriğindeki bileşenler sayesinde patili dostlarınızın bağırsak ve mide sağlığını destekleyen malt aynı zamanda sindirim sisteminde sıkıntılara yol açabilen ve kusmaya sebep olabilen tüy yumağı sorununun da önüne geçer. Midede biriken tüylerin yumuşayarak atılmasını sağlar. Üstelik ürünü kabızlık ya da sindirim sorunu sorunu yaşayan kediniz için de rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Günlük 1 gram verebileceğiniz ürünün dozunu kabızlık sorunlarında 2 katına çıkarabilirsiniz.

Kedinizin yaşam kalitesini yükseltecek Pharmax Tüy Yumağı Önleyici Malt Macun'nu incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

6. Sağlıklı deri ve tüy yapısı için

Kedinizin deri sağlığı ve tüy yapısını desteklemek için en iyi kedi malt macunu önerilerinden biri de Dr. Nature's markasının bu macunu olabilir. Patili dostunuzun kendini temizlerken yuttuğu tüylerden kaynaklanabilecek iştahsızlık ve kusma gibi sorunların önüne geçen macun, içeriğinde bulunan biotin sayesinde kedinizin deri ve tüy sağlığını destekler. Ayrıca formülünde bulunan kalsiyum ile eklem ve kemik sağlığını da koruyan macun, taurin ile kalp sağlığına da katkıda bulunur. Günde 2-3 cm olacak şekilde kedinize verebileceğiniz macunu oda sıcaklığında ve ağzı kapalı bir şekilde saklamanız önerilir.

Dr. Nature's markasının macununu incelemek için buraya tıklayın.

7. Kedinizin yuttuğu tüyler problem olmasın

Kedinizin kendini temizlerken yuttuğu tüylerin sindirim sisteminde yol açabileceği sorunların önüne geçecek bir macun arıyorsanız Spectrum markasının kedi maltına mutlaka bakmanızı öneririz. Yutulan tüylerin sindirim kanalından sorunsuz bir şekilde atılmasının sağlayan kedi maltının içeriğinde sebze türevleri, mayalar, katı ve sıvı yağlar bulunur. Formülünde %3.5 protein, %39 yağ, %2.5 ham lif, %4.0 ham kül ve %13 nem yer alan maltı kedinize günlük olarak 3 gram kadar verebilirsiniz.

Kedinize iyi bakacak Spectrum Kedi Maltı'nı incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

8. Bağırsak florasını destekleyin

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Bizler gibi kedilerin de bağırsak sağlığının desteklenmesi, genel sağlıkları için son derece önemli. Kedinizin kendini temizlerken yuttuğu tüyleri sorunsuz bir şekilde sindirim sistemi yoluyla atmasına yardımcı olurken sağlığını da destekleyecek bir malt arıyorsanız Beaphar markasının kedinizin bağırsak florasını da destekleyen bu maltına göz atabilirsiniz. Kedinize günlük olarak verebileceğiniz malt, deri ve tüy sağlığını destekler. Bağırsaklarındaki zararlı mikroorganizmaları en aza indirerek bağışıklık sistemini güçlendirir.

Şeker ve yapay tatlandırıcı içermeyen formüle sahip Beaphar Kedi Maltı'nı buraya tıklayarak detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

9. Yavru kediler için özel bir malt

Patili dostunuz için yavru kedilere özel üretilmiş bir kedi maltı arıyorsanız Majo markasının bu macunu aradığınız ürün olabilir. İçeriğinde yavru kedilerin büyümesini destekleyen vitamin, mineral ve aminoasitler bulunduran maltı kedinize direkt olarak yedirebileceğiniz gibi günlük olarak mamasının içine de karıştırabilirsiniz. Kedinizin yuttuğu tüylerden kolayca kurtulmasına yardım eden maltın içeriğinde malt özü, yulaf unu, bitkisel yağlar, karamelize şeker, balık yağı ve keçi boynuzu tozu bulunur.

Majo markasının yavru kedilere özel kedi maltını incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

10. Kedinizin sağlığını önemseyen bir malt isteyenlere

Kedinizin yuttuğu tüyleri kolayca atmasına yardımcı olurken bir yandan sağlığını güçlendirecek bir kedi maltı arıyorsanız Bio PetActive Kedi Malt'ına mutlaka bakmanızı öneririz. Kedinizin midesinde bulunan fazla tüyleri doğal yollarla dışarı atmasını sağlayan malt aynı zamanda kabızlığı da önler. MOS içeren ürün, içeriğinde yer alan prebiyotikler sayesinde bağırsakta yer alan zararlı mikroorganizmalarında azalmasına yardım eder. Böylece hem bağırsak sağlığını hem bağışıklık sistemini destekler.

Kedinizi hem tüy yumağından kurtaran hem sağlığına destek veren Bio PetActive Kedi Malt'ını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

