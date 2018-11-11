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Patisi kesik bulunan köpek tedaviye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 21:51 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde patisi kesik halde bulunan köpek, Adapazarı Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde patisi kesik halde bulunan köpek, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Elperek Mahallesi Türbe Sokak'ta patisi kesilmiş köpek gören vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Pamukova Belediyesi ekiplerince Adapazarı Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülen yaralı köpek, burada tedavi altına alındı.

Öte yandan mahalle sakinleri, duruma tepki göstererek olayın aydınlatılmasını istedi.

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