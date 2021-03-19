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Patlama davasında ara karar duruşması başladı

19.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasının patlamasına ilişkin görülen davanın 5’inci gününde ara kararın açıklanması planlanan duruşma başladı.Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde kurulu havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi yaralanmıştı.

Patlama davasında ara karar duruşması başladı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasının patlamasına ilişkin görülen davanın 5’inci gününde ara kararın açıklanması planlanan duruşma başladı.
Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde kurulu havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi yaralanmıştı. Konuya ilişkin davanın 2’nci duruşmasının 5’inci günü, Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu’nda görülmeye başlarken mahkeme heyetinin ara karar vermesi planlanıyor.

Patlama davasında ara karar duruşması başladı

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