Patlama davasında avukat barut iddialarını yalanladı, sorumlu müdür üretimi gördüğünü söyledi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020’de 7 kişinin hayatını kaybettiği, 128 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin davada tutuklu yargılanan fabrikadan sorumlu müdür A.A., “Barut üretimi yapılırken ayrı ayrı odalar vardı, barut üretimi odalarında sıfırdan barut üretimini gördüm. Barut üretimi iki odada vardı, oralarda yapılıyordu. Çin Mahallesi’nde olup olmadığını bilmiyorum” dedi.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020’de saat 11.15’te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 128 kişi yaralanmıştı. Konuya ilişkin davanın 2’nci duruşması Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu’nda bugün görüldü.

Avukat barut iddialarını yalanladı, sorumlu müdür barut üretimi gördüğünü söyledi

Tutuklu sanık fabrika sahibi Yaşar C. ile tutuksuz olarak yargılanan Ali Rıza Ergenç C.’nin avukatı savunmasında, “Almanya’dan alınan barutlar, sadece barut tozlarıdır. Barut imalatı için yaklaşık 1 milyon civarında teçhizat gerekiyor. Kaldı ki bununla ilgili bakanlıktan gereken izinler de alınmış değil. Bu sadece soyut bir iddiadır” ifadelerine yer vermişti. Devam eden duruşmada tutuklu yargılanan fabrikadan sorumlu müdür A.A. ise, barut üretimi odalarında sıfırdan barut üretimini gördüğünü iddia etti. Üretilen malzemelerin pandemiden dolayı yurt içi ve dışına satılmadığı için depolarda durduğunu aktaran A.A., denetimlerin önceden kendilerine bildirildiğini ve Çin Mahallesi’nin bilinmesi istenmediği için o bölgenin gezilmediğini de ifadelerine ekledi.