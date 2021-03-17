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Patlama davasında beyan sırası avukatlarda

17.03.2021 18:41 | Son Güncelleme:
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Patlama davasında beyan sırası avukatlarda

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasıyla ilgili görülen duruşmada, müştekilerin beyanlarının alınması sonrasında taraf avukatlarının beyanlarına başlandı.Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020’de saat 11.15’te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi yaralanmıştı.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasıyla ilgili görülen duruşmada, müştekilerin beyanlarının alınması sonrasında taraf avukatlarının beyanlarına başlandı.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020’de saat 11.15’te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi yaralanmıştı. Konuya ilişkin davanın 2’nci duruşmasının 3’üncü günü, Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu’nda görülmeye başlandı. Davada, fabrika çalışanları ve patlamada hayatını kaybeden kişilerin yakınlarının beyanları sona erdi. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesi sonrasında görüşünü açıklayan iddia makamı, beyanlara bir diyeceğinin olmadığını, katılma taleplerinde ise takdirin mahkeme heyetinde olduğunu belirterek eksik hususların giderilmesini talep etti. İddia makamının görüşünü bildirmesi sonrasında ise taraf avukatlarının beyanlarına başlandı.

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