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  4. Patlama sesini duyan sokağa fırladı! İzmir'de korku dolu anlar

Patlama sesini duyan sokağa fırladı! İzmir'de korku dolu anlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 22:22 | Son Güncelleme

İzmir'de bir apartmanın zemin katında bulunan tente dükkanında çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangın sırasında meydana gelen patlama sesiyle aparman sakinleri kendilerini sokağa attı. Yaklaşık 40 dakika devam eden ve dükkanın içinde bulunan tüm malzemelerin küle döndüğü yangında oldukça büyük maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yangın, İzmir'in Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi 1026 Sokak’ta bulunan bir apartmanın zemin katındaki tente dükkanında meydana geldi. Ne olduğunu anlamadan büyük bir patlama ile korku dolu anlar yaşayan apartman sakinleri, çocukları ile birlikte kendilerini sokağa attı.

APARTMANLARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Elektrik kontağından çıktığı belirtilen ve korku dolu anların yaşanmasına sebep olan yangın, itfaiye ekiplerince apartmanlara sıçramadan söndürüldü. Tüm tente malzemesi küle dönüşen ve maddi hasara neden olan yangının büyük şaşkınlıkla söndürülmesini izleyen işletme sahipleri Turgut İnci ve Güney Dizman, ülkenin içinde bulunduğu koronavirüs yüzünden uzun süredir çalışamadıklarını, büyük bir umutla başladıkları yeni süreçte, böylesine acı bir durum ile karşı karşıya gelmelerinden dolayı duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Yangında büyük zarar gören dükkanlarının kullanılamaz hale geldiğini belirten işletme sahipleri, hiçbir esnafın böyle bir durumu asla yaşamamasını diledi. (İHA)

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