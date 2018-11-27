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Patlama sesini duyan sokağa fırladı! Korku dolu gece!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 04:15 | Son Güncelleme

Bursa'da bir ayakkabı dükkanında bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Dükkanın üstünde bulunan evlere sıçrayan yangın yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Patlama sesine uyanan mahalleli sokağa döküldü ve yangını korku dolu gözler ile izlerken dükkan sahibi kaldırıma oturarak iş yerinin alevlere teslim olmasını izledi.

Patlama sesini duyan sokağa fırladı! Korku dolu gece!

Yangın Bursa'nın Merkez Yıldırım İlçesi Yıldırım Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir ayakkabı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde Kadir Birinci'ye (39) ait ayakkabı dükkanında bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi.

Patlama sesine uyanan vatandaşlar İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Patlama sonucunda çıkan yangın kısa sürede büyürken alevler dükkanın üst katında bulunan binalara da sıçradı. 8 itfaiye aracı ve 20 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın 1 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına alındı. Olay yerine gelen dükkan sahibi gözyaşları içerisinde kaldırıma oturarak dükkanın alevlere teslim olmasını izlerken Patlama sesi ile korkup olay yerine gelen mahalleli de korku dolu gözler ile itfaiyenin söndürme çalışmalarını izledi. Çıkan yangında şans eseri ölen veya yaralanan olmazken iş yeri kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Patlama sesine uyandığını belirten bir vatandaş ise binada oturan Suriyeli aile için endişe ettiğini belirterek, "Büyük bir ses çıktı bomba gibi patladı. Binanın 3. katında Suriyeli aile var. Bu yanan yer ayakkabı dükkanı. Binada bulunan diğer vatandaşların zehirlendiğini düşünüyorum. Sesi duyar duymaz dükkanın yandığını gördüm ve bağırarak herkesi uyandırdım. Daha sonra komşular ile yan binaya geçerek itfaiyeyi aradık" diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa patlama yangın

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