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Patlamada bir oğlunu kaybeden, bir oğlu yaralanan babaya haciz şoku

26.02.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir fabrikada meydana gelen patlamada 5 işçi ölmüş, 16 işçi ise yaralanmıştı. Korkunç olayda 1 oğlu ölen, kendisiyle birlikte 1 oğlu da yaralanan baba açtığı davaları kazandı ancak fabrika devredilince parasını alamadı. Bunun üstüne bir şok daha yaşayan baba, karşı tarafın talep ettiği 25 bin liralık avukatlık ücreti nedeniyle maaşına haciz geldiğini öğrendi.

Patlamada bir oğlunu kaybeden, bir oğlu yaralanan babaya haciz şoku

Bursa’nın Gürsu ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği fabrika patlamasında, bir çocuğunu kaybedip diğer çocuğu ile birlikte yaralanan baba açtığı davaları kazansa da fabrika sahibinin iş yerini devretmesi sebebiyle kazandığı tazminatı alamadı. Talihsiz baba, kaybettiği manevi tazminat davasında karşı tarafın avukatının talep ettiği 25 bin liralık avukatlık ücreti için maaşına haciz gelince hayatının şokunu yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, 5 yıl önce Gürsu ilçesinde bir fabrikada buhar kazanı patlaması sonucu , 5 işçi hayatını kaybetmiş, 16 işçi de yaralanmıştı. Bu patlamada hayatını kaybedenlerden biri de 18 yaşındaki Yasin Saraç’tı. Hayatını kaybeden gencin babası Ramazan Saraç, patlamanın ardından fabrikaya maddi ve manevi tazminat davası açtı. 200 bin liralık maddi ve manevi tazminat almaya hak kazandı.

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Patlamadan sonra fabrika sahibinin malları üzerinden devretmesi üzerine baba bu parayı alamadı. Baba Ramazan Saraç çocuğu Yasir Saraç’ın hayatını kaybettiği patlamayla alakalı fabrikaya küçük çocuğu Tesnim Saraç, (6) için de maddi ve manevi tazminat davası açtı. Küçük çocuğu için açtığı davadan 20 bin lira maddi tazminat kazanan aile bu parayı fabrika sahibinin üzerine mal olmadığı için temin edemedi.
Baba Tesnim Saraç için açtığı manevi tazminat davasını ise kaybetti. Bu davayı kaybedince karşı tarafın avukatı faiziyle birlikte 25 bin liralık avukatlık ücretini küçük çocuktan talep etti. Çocuğun varisi babası olduğu için borç babaya kaldı.

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Durumu olmadığı için bu parayı ödeyemeyen babanın maaşına haciz geldi. Hayatını kaybeden çocuğunun acısıyla yaşayan baba; kazandığı davalardan tazminatlarını alamadığı gibi ayrıca kendisine çıkan avukatlık ücreti sebebiyle ne yapacağını şaşırdı.
Başından geçenleri anlatan Ramazan Saraç, "Çocuğum Yasir Saraç 2017 yılında Gürsu ilçesinde gerçekleşen fabrikadaki kazan patlamasından hayatını kaybetti. Ben bu olaydan sonra fabrikaya kendim ve çocuğum adına maddi ve manevi tazminat davası açtım. Kendi adıma açtığım maddi ve manevi tazminat davalarından 200 bin lira kazandım ama patlamadan sonra fabrika sahibi üzerindeki malları devretmesi üzerine parayı hala alamadım. Ayrıca 6 yaşındaki çocuğum Tesnim Saraç için de karşı tarafa maddi ve manevi tazminat davası açtım. Bu davada da maddi olarak 20 bin lira kazandım. Manevi olarak açtığım davayı kaybettim. Bu davayı kaybettiğim için karşı tarafın avukatı avukatlık ücretini çocuğumdan talep etti. 25 bin liralık ödeme çıktı. Bu parayı durumumuz olmadığı için ödeyemedik. Çocuğun velisi ben olduğum için maaşıma haciz geldi. Hem çocuğum patlamada öldü; onun acısını yaşarken paramızı alamadığımız gibi birde başımıza bu haciz çıktı ne yapacağımızı şaşırdık. Yardım bekliyoruz" dedi.

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(İHA)

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