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Patlamada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 11:26 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Sezer Sönmez, gözyaşları arasında toprağa verildi.Bölücü terör örgütü mensuplarınca Şemdinli ilçesi Çatalca Mahallesi yoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Sezer Sönmez’in cenazesi Ulu Camii’ne getirildi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Sezer Sönmez, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Bölücü terör örgütü mensuplarınca Şemdinli ilçesi Çatalca Mahallesi yoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Sezer Sönmez’in cenazesi Ulu Camii’ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından Sönmez’in Türk bayrağına sarılı cenazesi, ‘Kahrolsun PKK, şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları eşliğinde yüzlerce kişinin katılımıyla Asri Mezarlığına getirildi. Sönmez, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenaze törenine, İlçe Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren, Belediye Başkanı Tahir saklı, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, kurum amirleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Patlamada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Patlamada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Patlamada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Patlamada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Patlamada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Patlamada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Patlamada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Patlamada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Patlamada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Patlamada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Patlamada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Patlamada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Patlamada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Patlamada hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Patlamada hayatını kaybeden genç toprağa verildi
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