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Patlamada oğlunu kaybeden babadan acı sözler:

16.03.2021 16:05 | Son Güncelleme:
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Patlamada oğlunu kaybeden babadan acı sözler:

Sakarya’da 7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada söz alarak patlamada oğlunu kaybettiğini belirten acılı baba, “Ben 26 yaşındaki oğlumun 19 parça kemik parçasını gördüm.

Sakarya’da 7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin davada söz alarak patlamada oğlunu kaybettiğini belirten acılı baba, “Ben 26 yaşındaki oğlumun 19 parça kemik parçasını gördüm. Halen daha kapım açık, çocuğum anahtarını kaybetmiş de gelir diye” diyerek sorumluların cezalandırılmasını talep etti.
Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020’de saat 11.15’te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 128 kişi yaralanmıştı. Konuya ilişkin davanın 2’nci duruşmasının 2’nci günü Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu’nda görülmeye başlandı. Davanın bugünkü duruşmasında ise aralarında fabrika çalışanlarının ve patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarının olduğu müştekiler dinlenmeye başlandı. Patlamada hayatını kaybeden 26 yaşındaki Halis Yılmaz’ın babası duruşmada, oğlunun kemik parçalarını gördüğünü, kızı ile eşinin ruh sağlığının bozulduğunu bu nedenle bütün sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti. Havai fişek fabrikasının patlaması neticesinde hayatını kaybeden Muhammet Aygün’ün ablası R.A. ise patlamada şehit verdiklerini ve denetimlerde göz ardı edilen ne varsa incelenmesini istedi.

"Halen daha kapım açık, çocuğum anahtarını kaybetmiş de gelir diye"
Havai fişek fabrikasının patlaması neticesinde hayatını kaybeden Halis Yılmaz’ın babası M.Y., “Ben 26 yaşındaki oğlumun 19 parça kemik parçasını gördüm. Halen daha kapım açık, çocuğum anahtarını kaybetmiş de gelir diye. Ben oğlumla beraber kızımı ve eşimi de kaybettim ruhen ne haldeler bilmiyorum. Ben H.A.V. ‘yi bir kaşık suda boğarım. Bütün oklar onu gösteriyor. Fabrikanın kuruluş aşamasında ruhsatını veren herkesten şikayetçiyim. Bütün sanıklardan şikayetçiyim” dedi.

Patlamada oğlunu kaybeden babadan acı sözler:

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