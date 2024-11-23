Patlamalar peş peşe geldi: Beylikdüzü'nde korkutan fabrika yangını!

Yangın saat 04:00 sıralarında Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi'ndeki plastik ham madde üreten bir fabrikada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını söndürmek için Avrupa ve Anadolu yakasından çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri yangın yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri dört bir koldan yangını söndürmek üzere çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri de fabrika çevresinde güvenlik tedbirleri aldı.

Ambulanslar da fabrika çevresinde güvenlik amacıyla hazır bekletildi. Yangın nedeniyle fabrikadan zaman zaman ufak çaplı patlama sesleri duyuldu. İtfaiyeye ekiplerinin yoğun çabası ile yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

İHA

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır