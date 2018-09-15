Patlamalardan Sonra Doğal Gaz Şirketi Mercek Altında

Boston kenti yakınlarındaki üç yerleşim biriminde arka arkaya meydana gelen doğal gaz patlamalarından iki gün sonra soruşturmayı federal yetkililer üstlenirken, bölgeye doğal gaz hizmeti sunan şirket, krize geç müdahalesinden dolayı yoğun eleştirilere hedef oldu.

Olayda patlama sonucu yıkılan bir evin bacası, bir aracın üzerine düşmüş, araçta bulunan 18 yaşındaki Leonel Rondon hayatını kaybetmişti. Columbia Doğal Gaz şirketi genel müdürü Stephen Bryant, Rondon’ın ailesine taziye dileklerinde bulundu ancak müdahalelerinin yavaş olduğu yönündeki eleştirileri reddetti.

Federal hükümete bağlı Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu yetkilileri, patlamanın nedenini soruşturmak amacıyla Massachusetts eyaletine bağlı Lawrence kentine ulaştı. Patlamalarda 80’e yakın ev tahrip olmuş, 25 kişi yaralanmıştı.

Patlamaların meydana geldiği üç yerleşim birimini kapsayan Merrimack Vadisi’ndeki halk ve yerel yetkililer Columbia Doğal Gaz şirketinin olaya hızlı müdahale etmediğini savunuyor. Massachusetts Valisi Charlie Baker da onarım çalışmaları için rakip doğal gaz şirketini görevlendireceğini açıkladı. Boston Globe gazetesine konuşan vali, Columbia şirketinin işini uygun bir şekilde yerine getirmediğini ima etti.

Yetkililer bölgede yaşayan 8 bin kişiyi tahliye etti. Yeni sızıntı ve yangın tehlikesine karşı bölgeye verilen doğal gaz ve elektrik de kesildi.

İlk incelemeler, hatlara aşırı basınçlı doğal gaz verildiğine ve bunun patlamaları tetiklediğine işaret ediyor. Patlamalardan önce Columbia doğal gaz şirketi, tüm eyalette gaz borularını yenileyeceğini açıklamıştı.

