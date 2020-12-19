Patlamanın hemen sonrasında itfaiye ekipleri olay yerine gitti

Gaziantep’te özel bir hastanın Covid-19 yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlamanın hemen sonrasında olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çevredeki binaların güvenlik kameralarına yansıdı

Gaziantep’te özel bir hastanenin Covid-19 hastalarının yer aldığı yoğun bakım ünitesinde oksijen cihazının patlaması ve ardından çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 8 kişinin öldüğü olayın hemen ardından çevre binaların güvenlik kameralarına, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yansıdı.

Görüntülerde olayın hemen sonrasında yoğun araç trafiğinin yaşandığı caddede itfaiye araçlarının siren ve lambaları açık bir şekilde seyretmesi yer aldı.

