HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Patlamanın hemen sonrasında itfaiye ekipleri olay yerine gitti

Patlamanın hemen sonrasında itfaiye ekipleri olay yerine gitti

19.12.2020 11:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te özel bir hastanın Covid-19 yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlamanın hemen sonrasında olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çevredeki binaların güvenlik kameralarına yansıdıGaziantep’te özel bir hastanenin Covid-19 hastalarının yer aldığı yoğun bakım ünitesinde oksijen cihazının patlaması ve ardından çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Gaziantep’te özel bir hastanın Covid-19 yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlamanın hemen sonrasında olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çevredeki binaların güvenlik kameralarına yansıdı
Gaziantep’te özel bir hastanenin Covid-19 hastalarının yer aldığı yoğun bakım ünitesinde oksijen cihazının patlaması ve ardından çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 8 kişinin öldüğü olayın hemen ardından çevre binaların güvenlik kameralarına, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yansıdı.
Görüntülerde olayın hemen sonrasında yoğun araç trafiğinin yaşandığı caddede itfaiye araçlarının siren ve lambaları açık bir şekilde seyretmesi yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSevgilisini paylaştı, herkesi sildiSevgilisini paylaştı, herkesi sildi
89 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!89 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
Koronavirüse karşı bu 5 kurala dikkat!Koronavirüse karşı bu 5 kurala dikkat!

En Çok Okunan Haberler

Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, başına gelmeyen kalmadı

Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, başına gelmeyen kalmadı

Hastanede patlama: 9 ölü

Hastanede patlama: 9 ölü

TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu

TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu

Safiye'nin büyük değişimi! Herkesi şoke ediyor!

Safiye'nin büyük değişimi! Herkesi şoke ediyor!

Polis otosuyla tur atan fenomenle ilgili harekete geçildi

Polis otosuyla tur atan fenomenle ilgili harekete geçildi

Ceyhan Belediyesine 'rüşvet' baskını: CHP'li başkan gözaltında

Ceyhan Belediyesine 'rüşvet' baskını: CHP'li başkan gözaltında

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Diğer Haberler

Rus ve Ukraynalı turistlerin aralıkta Demre'de deniz keyfi

Yer: Antalya... Aralıkta deniz keyfi

MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Etkisiz hale getirildiler

Filyasyon ekiplerinin ev ev dolaştığı Tekirdağ'da vaka sayıları yüzde 30 düştü

Ev ev gezip, tek tek tespit ettiler

Polisler, ele geçirdikleri uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazarak Bakan Soylu'ya destek verdi

Polislerden Bakan Soylu'ya mesaj: Ohh ohh

Yer: Bursa! Görüntüleri sosyal medyada paylaşıp yardım istedi: Tanıyanlar polisi arasın

Görüntüleri sosyal medyada paylaşıp yardım istedi: Tanıyanlar polisi arasın

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 19 Aralık Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 19 Aralık Sayısal Loto sonuçları sorgulama

89 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.