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Patlamanın meydana geldiği gemideki soğutma çalışmaları sürdürülüyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 16:44 | Son Güncelleme

ALOSBİ'DE İTFAİYE KURULACAK İzmir'in Aliağa ilçesindeki Petkim Limanı'nda, hidrokarbon dolumu yapıldığı sırada patlama meydana gelen, 1 İtalyan gemicinin yaşamını yitirdiği, İtalyan bandıralı 'Syn Zania' isimli gemideki yangının söndürülmesinin ardından toplantı yapıldı.

Patlamanın meydana geldiği gemideki soğutma çalışmaları sürdürülüyor (2)

ALOSBİ'DE İTFAİYE KURULACAK
İzmir'in Aliağa ilçesindeki Petkim Limanı'nda, hidrokarbon dolumu yapıldığı sırada patlama meydana gelen, 1 İtalyan gemicinin yaşamını yitirdiği, İtalyan bandıralı 'Syn Zania' isimli gemideki yangının söndürülmesinin ardından toplantı yapıldı. Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Deniz Gündüz, Yönetim Kurulu üyeleri Akın Dalan ve Fatih Aracı ile Bölge Müdürü Harun Ardıç ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bir araya geldiği görüşme sonrası ALOSBİ'de ilk itfaiye teşkilatının kurulacağı açıklandı.
İtfaiye teşkilatının önemine vurgu yapan ALOSBİ Başkanı Tezcan, projeyle birçok organize sanayi bölgesi için örnek olunacağını belirterek, "ALOSBİ yönetimi daha önce de kimyasal ve diğer yangınlara müdahale edebilecek tam donanımlı ilk müdahale yangın söndürme aracı satın alarak ilk önlemi almıştı. Yeni kurulacak olan itfaiye teşkilatı sayesinde bu önlemlerin her geçen gün ivme kazanarak gelişeceğinden eminim. İşletmelerin kendi bünyelerinde barındırdığı önlem ve müdahale yöntemlerinin yeterliliğinin OSB'ler tarafından denetlenmesinin yanı sıra daha büyük teşkilat ile olası durumların önüne geçilmesi gerekir. Böylelikle tam donanımlı itfaiye personelleri, kaliteli araç ve ekipmanlar ile kurulacak olan itfaiye teşkilatı sayesinde OSB'lerin güvenliği artacak. Kurulacak olan yeni teşkilatın görevi, firmalar tarafından istenilen, teşkilat ekibinden tatbikat ve alınacak tedbirlere dair uygulamalar yapmak, firma çalışanlarına ilk andaki müdahaleler ile ilgili eğitim vermek olacak" dedi.

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