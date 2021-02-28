Patlamanın nedeni belli oldu

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bir apartmanda meydana gelen doğalgaz patlamasının nedeni bir aile dramını ortaya çıkardı.

Çınarcık ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Ömer Erdem kısa bir süre önce eşi Gönül Erdem ile şiddetli geçimsizlikten dolayı evliliklerini noktaladı. Ömer Erdem ’pişmanım’ diyerek eşi ile barışmak için akrabaları ile görüşmeler yaptı, sonuç alamayınca ayrıldığı eşini telefonla aradı, ’eve dönmezsen burayı havaya uçuracağım’ dedi. Ayrıldığı eşi eve geri dönmeyince Çınarcık Harman Sokak’ta bulunan dairesinde doğalgaz ocaklarını açarak beklemeye başladı, bir müddet sonra çakmağını ateşlemesiyle binanın 3. katı bomba gibi patladı. 5 katlı binanın üçüncü katında oturan Ömer Erdem ağır yanıklar ile Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Erdem, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alevler içinde yanan binaya itfaiye ekipleri anında müdahale etti ancak binada büyük hasar oluştu.

Bina sakinleri Ömer Erdem’in madde bağımlısı olduğunu, eşine sürekli şiddet uyguladığını, Gönül Erdem’in ve çocuğunun çığlıklarını karşı binadan bile duyduklarını söylediler.



