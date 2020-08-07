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“Patlamanın Sebebi Ya ihmal Ya da Dış Müdahale”

07.08.2020 19:29 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Beyrut’taki patlamada “ya ihmal ya da füze veya bombayla dış müdahale” olasılıklarını gündeme getirdi. Michel Aoun, patlama anında havada savaş uçağı ya da füze olup olmadığının belirlenmesi için Fransa’dan uydu görüntülerini paylaşmasını istedi

“Patlamanın Sebebi Ya ihmal Ya da Dış Müdahale”

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Beyrut’taki patlamada “ya ihmal ya da füze veya bombayla dışarıdan müdahale” olasılıklarını gündeme getirdi. Michel Aoun, patlama anında havada savaş uçağı ya da füze olup olmadığının belirlenmesi için Fransa’dan uydu görüntülerini paylaşmasını istedi.

Beyrut’taki patlamanın, 2013’te el konulan bir gemiden alınan ve o zamandan bu yana limandaki bir depoda tutulan 2,750 amonyum nitratın yangın sonucu alev almasıyla meydana geldiği üzerinde duruluyor. Yangının sebebi ise tam olarak bilinmiyor.

Soruşturma 20 kişiye odaklanıyor

Lübnan Cumhurbaşkanı, depoda tutulan maddeye ilişkin kendisine 20 Temmuz’da bilgi geldiğini ve derhal askeri yetkililer ve güvenlik yetkililerine gerekenin yapılması yönünde talimat verdiğini belirtti. Lübnan Cumhurbaşkanı, 2013 yılından bu yana görevde olan hükümetlerin depoda tutulan maddeyle ilgili uyarıldığını kaydetti.

Michel Aoun, patlamaya ilişkin soruşturmanın 20 kişiye odaklandığını belirtti. Patlamaya ilişkin uluslararası soruşturma çağrılarını ise “hakikati kaybetmemize yol açar” diyerek reddetti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi patlamaya ilişkin bağımsız bir soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu.

Vatikan’dan Lübnan Kilisesi’ne yardım

Beyrut’taki patlamada hasar gören yapılar arasında kilise ve manastırlar da vardı. Vatikan, patlamanın ardından Lübnan Kilisesi’ne bağışta bulundu. Papa Francis, yaklaşık 300 bin dolar bağışta bulunduklarını ve para yardımının Vatikan’ın Beyrut’taki diplomatik temsilciliği üzerinden iletildiğini açıkladı.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel bu hafta sonu Lübnanlı yetkililerle görüşmek üzere Beyrut’a gidiyor. Avrupa Birliği, önümüzdeki günlerde Lübnan’a yardım için yapılacak bağış konferansına yapacağı katkıyı değerlendiriyor.

AB sözcüsü: "Yaşanan trajedi Lübnan liderleri için uyanış çağrısı”

Avrupa Birliği Komisyonu sözcüsü Peter Stano, Avrupa liderlerinin Lübnan’da reform ve değişim ihtiyacının altını çizdiğini belirtti. Yaşanan trajedinin, Lübnanlı siyasetçilerin bir araya gelmeleri ve ciddi reform çalışmalarını başlatmaları için bir uyanış çağrısı olduğunu söyledi.

AB Komisyonu sözcüsü, Lübnan halkı ve Lübnan’ın uluslararası ortakları açısından ülkede reform ihtiyacının aşikar olduğunu vurguladı.

BM’den Lübnan’a yardım çağrısı ve Corona uyarısı

Birleşmiş Milletler’e bağlı kuruluşlar da patlamanın ardından Lübnan’a yardım çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Christian Lindmeier, Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında travma ve insani sağlık yardımı için 15 milyon dolarlık kaynak oluşturulması amacıyla uluslararası topluma çağrıda bulunduklarını belirtti.

Patlamada Corona virüsü salgınıyla mücadelede ihtiyaç duyulan koruyucu ekipman yüklü 17 konteynırın da tahrip olduğunu söyledi.

UNICEF sözcüsü Marixie Mercado, patlamada evleri hasar görenler arasında 100 bin çocuğun bulunduğunu söyledi. Patlamanın meydana geldiği yerin çevresindeki bölgelerde virüsün bulaşma riskinin yükseldiğini, patlamadan etkilenenlerin mesafe kurallarını uygulamasının imkansız olduğuna dikkat çekti.

Suudi Arabistan yardım taşıyan iki uçak gönderdi

Suudi Arabistan da Lübnan’a ilaç, tıbbi cihaz, çadır ve gıda yardımı taşıyan iki uçak gönderdi.

Suudi Arabistan hükümetinden yapılan açıklamada, Kral Selman İnsani Yardım Merkezi’nden uzman bir ekibin yardımın dağıtılmasından sorumlu olacağı belirtildi.

Fransız soruşturma ekibi çalışmalara başladı

Beyrut’ta patlama bölgesinde 22 kişiden oluşan Fransız soruşturma ekibi çalışmalara başladı.

Fransız yetkililer, Lübnan’dan şimdiye kadar gelen bilgilere dayanarak patlamanın kaza olduğu üzerinde durduklarını ancak kesin bir şey söylemek için de henüz erken olduğunu belirtti.

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