“Patlamanın Sebebi Ya ihmal Ya da Dış Müdahale”

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Beyrut’taki patlamada “ya ihmal ya da füze veya bombayla dışarıdan müdahale” olasılıklarını gündeme getirdi. Michel Aoun, patlama anında havada savaş uçağı ya da füze olup olmadığının belirlenmesi için Fransa’dan uydu görüntülerini paylaşmasını istedi.

Beyrut’taki patlamanın, 2013’te el konulan bir gemiden alınan ve o zamandan bu yana limandaki bir depoda tutulan 2,750 amonyum nitratın yangın sonucu alev almasıyla meydana geldiği üzerinde duruluyor. Yangının sebebi ise tam olarak bilinmiyor.

Soruşturma 20 kişiye odaklanıyor

Lübnan Cumhurbaşkanı, depoda tutulan maddeye ilişkin kendisine 20 Temmuz’da bilgi geldiğini ve derhal askeri yetkililer ve güvenlik yetkililerine gerekenin yapılması yönünde talimat verdiğini belirtti. Lübnan Cumhurbaşkanı, 2013 yılından bu yana görevde olan hükümetlerin depoda tutulan maddeyle ilgili uyarıldığını kaydetti.

Michel Aoun, patlamaya ilişkin soruşturmanın 20 kişiye odaklandığını belirtti. Patlamaya ilişkin uluslararası soruşturma çağrılarını ise “hakikati kaybetmemize yol açar” diyerek reddetti.