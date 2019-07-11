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Patlamaya ilişkin 8 şahıstan 2’si tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 17:40 | Son Güncelleme

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, bir otomobilde meydana gelen patlamanın ardından gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sının daha sorguları tamamlandı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, bir otomobilde meydana gelen patlamanın ardından gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sının daha sorguları tamamlandı. 6 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 şüpheli ise sınır dışı edildi.
Reyhanlı ilçesinde 5 Temmuz’da meydana gelen ve 3 Suriyelinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şu ana kadar emniyetteki sorguları tamamlanan 20 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 12 şüpheli sınır dışı edildi, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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