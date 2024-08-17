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'Patlasaydı burayı havaya uçururmuş' 25 yıl bombayla yaşamışlar! Şok detaylar: Ceviz kıracağı yapacaklardı

17.08.2024 13:38
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Bursa’da babasıyla tartışan adam, 76 yaşındaki babasının evine 110 yıllık top mermisini bırakıp ihbar etti. Kurtuluş Savaşı’ndan kalma bomba polis ekiplerince kontrollü şekilde alınırken, bomba olduğunu bilmeyen baba Ali Efe, "25 yıl önce ahırları yıkarken bulduk, süs diye aldık. Onu ceviz kırmak için havan yapacaktık" dedi.

'Patlasaydı burayı havaya uçururmuş' 25 yıl bombayla yaşamışlar! Şok detaylar: Ceviz kıracağı yapacaklardı

Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi’nde 48 yaşındaki Hüseyin Efe, alkol aldıktan sonra babasıyla tartışma yaşadı. Baba Ali Efe ise 25 yıl önce bulduğu ve bomba olduğunu fark etmediği top mermisini süs eşyası olarak alıp evine koydu. Hüseyin Efe ise babasından yıllar önce aldığı bombayı dükkanında sakladı. Dün gece de babasıyla tartıştıktan sonra patlamamış top mermisini babasının evindeki depoya koydu.

"BİZ BUNU 25 YIL ÖNCE AHIRLARI YIKARKEN BULDUK"

Efe, daha sonra polisi arayıp ihbarda bulundu. Gece vakti polisin kapısını çaldığını gören 76 yaşındaki baba, "Biz bunu 25 yıl önce ahırları yıkarken bulduk, bomba olduğunu anlamadık, hatta arkadaşım bunu ceviz kırmak için havan yapacaktı" dedi. Karakola ifade vermek için giden baba, bombanın patlamamış olduğunu duyunca bir şok daha yaşadı. 1. Dünya Savaşı’ndan kalan ve tehlike arz eden bombanın infilak edilmesi için bomba imha ekiplerince kontrollü patlatmak üzere el konuldu.

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"ÇOCUKLARIMA SÜS EŞYASI OLARAK KALDI"

Yıllarca bomba ile yaşayan baba Ali Efe, "Eski evlerde ahırların bulunduğu yerde yıkım yaparken, bunu bulduk. İlk başta taş zannettik. Daha sonra yuvarlandı. Baktık demirden olduğunu gördük. Biz de aldık, yanımıza getirdik. Bir ara dükkanda durdu. Bir ara bende durdu. Bir ara dut ağacının altındaydı. Sonra biz ne olduğunu anlamak için 25 yıl önce polise söyledik. O zaman bize dediler ki bunu kuyuya atın. Biz nereden bulalım kuyuyu. Biz de koyduk eve. Sonra benim çocuklarıma süs eşyası olarak kaldı." dedi.

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"ARKADAŞIM CEVİZ KIRACAĞI YAPMAK İSTEDİ"

Efe, "Hatta bir ara arkadaşım bombayı ceviz kıracağı yapmak istedi. Ben bomba olup olmadığını anlayamadım. Sonra oğlan bizim eve getirip depoya koymuş. Tabii biraz bozuşunca bizi ihbar etmiş. Ben bombanın depoda olduğunu bile bilmiyordum. Sonra gidip ifade verdik. Polis ’iyi ki patlamamış’ dedi. Kuvvetli bir bombaymış. Patlasaydı burayı havaya uçururmuş" dedi. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Bursa bomba
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