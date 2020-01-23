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Patlatılan şüpheli bavuldan elbise ve ayakkabı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 15:38 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’da karayolu üzerinde unutulan bavul, tedirginliğe neden oldu.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’da karayolu üzerinde unutulan bavul, tedirginliğe neden oldu. Bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı bavuldan, elbise ve ayakkabı çıktı.
Kütahya- Afyonkarahisar karayolunun Hezar Dinari Kültür Merkezi mevkisinde, yol kenarına bırakan bavulu görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, karayolunu trafiğe kapatarak çevre güvenliği aldı. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatılan bavuldan elbise ve ayakkabı çıktı. Yol yeniden trafiğe açılırken, bavul polis ekiplerince incelemeye alındı.

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