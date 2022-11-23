Patlatırsanız sağır kalabilirsiniz! Sinir bozucu kulak sivilcesinden doğal yöntemlerle kurtulun

Cilt sorunları söz konusu olduğunda, sivilceler listenin başında gelir. Sadece can sıkıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ağrılı da olabilirler. Özellikle vajina, kalça veya kulak çevresi ve içi gibi vücudunuzun alışılmadık bölgelerinde ortaya çıkarlarsa... Genellikle kulak sivilcesi olarak bilinen kulak sivilcesi, aşırı durumlarda işitme duyunuzu gerçekten bozabilir ve kulaklarınıza zarar verebilir. Bir enfeksiyon varsa bu daha da kötüleşebilir. Peki kulaktaki sivilcelerden nasıl kurtuluruz?

Elbette tedavinin ilk kuralı, ne pahasına olursa olsun sivilceyi patlatmamaktır. Bununla birlikte, biraz kişisel bakım ve kolay kendin yap ve ev tedavileri ile sivilcelerden hızla kurtulabilir ve hatta sivilcelerden kaçınabilirsiniz.

KULAK SİVİLCESİNDEN KURTULMANIN DOĞAL YOLU

Kulak içinde çıkan sinir bozucu sivilceden kurtulmak için bu yöntemleri deneyebilirsiniz.

SICAK KOMPRES

Sıcak ve temiz bir bezi ılık suya batırın. İyice sıkın. Bezi 10-15 dakika sivilcenin üzerine koyun. Çok fazla basmayın. İltihabı ve tahrişi azaltmaya yardımcı olur ve sivilceyi yumuşatır, böylece kendi kendine boşalmasına izin verir.

ÇAY AĞACI YAĞI

Çay ağacı yağı, akneye neden olan bakterileri öldürebilen anti-enflamatuar ve antibakteriyel özellikleri nedeniyle etkili bir ilaçtır. Pamuklu çubuğu çay ağacı yağına batırın ve sivilce üzerine hafifçe dokunun. Bunu birkaç gün düzenli olarak yapın.

JOJOBA YAĞI

Pamuklu çubuk kullanarak sivilcelerin üzerine biraz jojoba yağı sürün. 30 dakika sonra fazla yağı ve kiri nazikçe silin. Bunları günde iki ila üç kez yapın.

NARENCİYE SUYU

Seçtiğiniz saf narenciye suyunu alın. İçine bir pamuklu çubuk batırın ve sivilceye uygulayın. 15-20 dakika bekletin ve ılık su ile temizleyin. Bunu günde iki kez yapın.

YOĞURT

Yoğurt, tümü sivilceleri ve sivilceleri tedavi etmek için kullanılabilen antibakteriyel, antifungal ve probiyotik özelliklere sahiptir. Ek olarak, cildin daha iyi görünmesine yardımcı olabilecek antioksidanlarla da doludur.

DİKKAT!

Kulaktaki sivilceyi tedavi etmek için bu yöntemleri denemeden önce bir dermatoloğa veya doktorunuza danışın. Sivilce kulakta çok ağrılı ve çok derindeyse, mutlaka bir uzmana görünün. Sivilce büyümesini önlemek için kulaklarınızı kuru ve temiz tutun. Sivilceyi ovalamaya veya kaşımaya çalışmayın.



