HABER

Patlatmaya saniyeler kala, sahibi geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 17:56 | Son Güncelleme

Tokat’ta şüpheli sırt çantası fünye ile patlatılmak üzere iken çantanın sahibi olan polis memuru olay yerine geldi.Edinilen bilgiye göre; Gaziosmanpaşa Bulvarında bir otelin karşısında kaldırımda ağacın yanında bulunan sırt çantası polisi alarma geçirdi.

Tokat’ta şüpheli sırt çantası fünye ile patlatılmak üzere iken çantanın sahibi olan polis memuru olay yerine geldi.
Edinilen bilgiye göre; Gaziosmanpaşa Bulvarında bir otelin karşısında kaldırımda ağacın yanında bulunan sırt çantası polisi alarma geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler şerit çekerek çevre güvenliği aldı. Olayı meraklı gözlerle izleyerek cep telefonları ile görüntülemek isteyenler ise adeta bir birleri ile yarıştı. Bomba imha uzmanının sinyal kesici cihaz jammer kurmasının ardından, çanta üzerine fünye yerleştirdi. Vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırılarak, yol trafiğe kapatıldı. Çanta fünye patlatılmak üzere iken polis telsizinden çantanın sahibinin geldiği anons edildi. Çantanın sahibi polis memuru olduğunu söylemesi üzerine bomba imha uzmanı, fünyeyi çanta üzerinden alarak kontrol etti. Polis ekiplerinin incelemenin ardından çanta sahibine teslim etmek üzere polis aracına konuldu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından güvenlik şeridi kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

PARTNER18 yaşında Instagram'dan servet kazandı18 yaşında Instagram'dan servet kazandı
İzmir’de ortalığı savaş alanına çeviren kaza: 7 yaralıİzmir’de ortalığı savaş alanına çeviren kaza: 7 yaralı
Okula gitmek için evden çıkan 2 kardeşten haber alınamyorOkula gitmek için evden çıkan 2 kardeşten haber alınamyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip zarar verdi

Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip zarar verdi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Sevilen dizinin fişi çekildi! Star TV iddialı yapıma acımadı

Sevilen dizinin fişi çekildi! Star TV iddialı yapıma acımadı

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını öldürdü

19 yaşındaki genç, annesini döven babasını öldürdü!

Kartal'da öğretmenlerin istifa ettiğini duyan veliler, okul önüne koştu

Haberi duyan veliler okula koştu

Yolcu treninin yaşlı kadına çarpma anının görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu treni yaşlı kadına böyle çarptı

Apollon Smintheus Tapınağı'nda Bizans hazinesi bulundu

Çanakkale'de bulundu! Şimdiye kadarki en önemli hazine

Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.