Patlayan cep telefonu yaraladı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde patlayan cep telefonu, Murathan Kılınç’ın kolundan yaralanmasına neden oldu.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Murathan Kılınç’ın, 8 ay önce satın aldığı cep telefonu uyuduğu sırada patladı. Kılınç’ın yanında bulunan cep telefonu kolundan yaralanmasına neden olurken, yaşadığı olay sonrası adli rapor alan Kılınç, mağduriyetinin giderilmesi için ilgili firmaya talepte bulundu.

Yargıya taşıyacak

Murathan Kılınç, konuyu adli mercilere taşımayı düşündüğünü belirterek, “Sivas’ın Şarkışla ilçesinde ikamet ediyorum, bundan 7-8 ay önce telefonu satın aldım. Bu güne kadar hiçbir sorun yaşamadan kullandım, gayet memnundum. Ta ki geçen gün yaşadığım olaya kadar. Geçenlerde sabah saat 8 sıralarında şiddetli bir patlamayla uyandım. Olayın şokunu atamamış bulunmaktayım. Ağır değil ama bir yaralanma oldu. Buna şükür ediyorum. Telefonumu garantiye gönderdim. 17 iş günü olmasına rağmen hiçbir şekilde dönüş yapılmadı. Kolumdaki yanık iziyle ilgili adli raporumu almış bulunmaktayım. Bunu ilerleyen günlerde mahkemeye taşımayı düşünüyorum. Hiçbir şekilde dönüş olmadı” dedi.

