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Patlayan elektrik panosu yangına sebep oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 14:10 | Son Güncelleme

Kumluca ilçesinde bir fırının bulunduğu binanın merdiven boşluğundaki elektrik panosunda yaşanan patlama yangına sebep oldu.

Kumluca ilçesinde bir fırının bulunduğu binanın merdiven boşluğundaki elektrik panosunda yaşanan patlama yangına sebep oldu. Merdiven boşluğunda maddi hasara sebep olan yangın büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Temel Eğitim Mahallesinde bulunan ekmek fırının binanın merdiven boşluğundaki elektrik panosu patladı. Fırın çalışanları panodan gelen ses üzerine harekete geçtiler ancak alevlerin merdivenleri sardığını görünce İtfaiye ekiplerine haber verdiler. Yangın yerine 2 itfaiye aracı ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın merdiven boşluğundan başka yere zarar vermeden söndürüldü. Olay yerine gelen elektrik şirketi ekipleri de elektriği kesti. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sonucu yangın fırın ve fırının üstündeki daireye vermeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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