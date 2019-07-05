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Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 07:12 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde evde patlayan klima yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, evde kalan bir kişi ile birlikte üst katta oturan 2 kişi dumandan etkilendi.

Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde ilçeye bağlı Sarısu Mahallesi Şehit Fevzi Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında oturan Hüseyin Yalçınkaya (42) evinde klimayı çalıştırdı. İddiaya göre, klima bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle evde yangın çıktı. Bir anda alevler içerisinde kalan evde bulunan engelli Hüseyin Yalçınkaya, komşuları tarafından kurtarıldı. Yangın çıkan evin üst katında oturan Alime Kaynak (73) ve Ahmet Kaynak (47) da yoğun dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen Hüseyin Yalçınkaya, Alime Kaynak ve Ahmet Kaynak, 112 Acil Servis ambulanslarıyla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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klima yangın

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