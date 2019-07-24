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Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 17:56 | Son Güncelleme

Mersin'in Anamur ilçesinde bir apartman dairesindeki klima motorunun patlaması sonucu evin balkonu ve bazı duvarları yıkıldı - Patlamanın etkisiyle yıkılan bölümden düşen ev sahibi ağır yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde klima motoru patlayan apartman dairesinde büyük hasar oluşurken, yıkılan bölümden düşen ev sahibi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi Memurlar Sitesi'ndeki apartmanda, Sevim Tufan'a ait birinci katta bulunan evin camla kapatılan balkonundaki klima motoru patladı.

Patlamanın etkisiyle evin bazı duvarları yıkılırken, camları da kırıldı. Olay sırasında evde bulanan ve yıkılan bölümden düşen Tufan ağır yaralandı.

Sevim Tufan olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mersin'e sevk edildi.

Bu arada, olay sırasında yan binadaki bir ev ile park halindeki bir otomobilin de camları kırıldı.

İtfaiye ve polis ekiplerinin yanı sıra cumhuriyet savcısı da patlama yaşanan evde inceleme yaptı.

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Anamur Mersin

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