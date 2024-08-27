HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Patlayan klima ünitesi yangına neden oldu! Ev harabeye döndü

Patlayan klima ünitesi yangına neden oldu! Ev harabeye döndü

27.08.2024 20:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Avcılar’da 2 katlı binanın birinci katında klima ünitesinin patlaması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dairede büyük maddi hasar oluştu.

Patlayan klima ünitesi yangına neden oldu! Ev harabeye döndü

Olay, saat 17.45 sıralarında İstanbul Avcılar Denizköşkler Mahallesi Muhtar Kazım Akgül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 katlı binanın birinci katındaki dairenin klima ünitesinde patlama yaşandı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sırasında daire sakinleri dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AW275678_01

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen dairede maddi hasar oluştu. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Avcılar klima
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi resmen açıklandı ve Türkiye rekoru kırıldı

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi resmen açıklandı ve Türkiye rekoru kırıldı

Babaları tarafından katledildiler! Talihsiz çocuklardan geriye kalan yemek fotoğrafının hikayesi yürekleri burktu

Babaları tarafından katledildiler! Talihsiz çocuklardan geriye kalan yemek fotoğrafının hikayesi yürekleri burktu

Cinsel ilişkiye girdiler! "Erkeklere güven olmaz" diyerek uzaklaştı

Cinsel ilişkiye girdiler! "Erkeklere güven olmaz" diyerek uzaklaştı

13 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı! Skandal görüntüler

13 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı! Skandal görüntüler

Gözünü kırpmadan öldürdü! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Gözünü kırpmadan öldürdü! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Öğretmen Derya'nın katilinden akılalmaz sözler: Bıçak boynuna saplandı, yere düştü

Öğretmen Derya'nın katilinden akılalmaz sözler: Bıçak boynuna saplandı, yere düştü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.