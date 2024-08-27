Patlayan klima ünitesi yangına neden oldu! Ev harabeye döndü

Olay, saat 17.45 sıralarında İstanbul Avcılar Denizköşkler Mahallesi Muhtar Kazım Akgül Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 katlı binanın birinci katındaki dairenin klima ünitesinde patlama yaşandı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sırasında daire sakinleri dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen dairede maddi hasar oluştu. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır