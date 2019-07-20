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Patlayan klimadan çıkan yangın söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 20:36 | Son Güncelleme

Bursa'da bir apartmanın girişindeki dükkanda meydana gelen patlama ve çıkan yangında dairelerde hasar oluştu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir apartmanın giriş katında bulunan dükkandaki klimanın patlaması nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi'ndeki bir apartmanın girişinde bulunan dükkanın depo bölümünde klimada patlama meydana geldi. Patlamayla çıkan yangın apartmandaki diğer dairelere sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Orhangazi ve Gemlik'ten çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.

Panik yaşayan apartman sakinleri polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla binadan tahliye edildi. Dumandan etkilenen vatandaşlara ambulanslarda müdahale edildi.

Bazı dairelerin kullanılamaz hale geldiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla söndürüldü.

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Orhangazi yangın

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