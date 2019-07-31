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Patlayan kombi, evde yangın çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 17:35 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, doğal gaz kombisinin patladığı evde yangın çıktı.

Patlayan kombi, evde yangın çıkardı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, doğal gaz kombisinin patladığı evde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Altınşehir Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 2'nci katında, Musa Boybey'e ait evdeki doğal gaz kombisi, öğleden sonra bilinmeyen nedenle patladı. Patlamanın ardından evi saran alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin kısa sürede söndürdüğü yangında yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Patlayan kombi, evde yangın çıkardıPatlayan kombi, evde yangın çıkardıPatlayan kombi, evde yangın çıkardı

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