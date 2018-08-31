Patlayan lastiğini değiştirmek isteyen sürücü öldü

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, minibüsünün patlayan lastiğini değiştirmek isteyen Nazım Köseoğlu (62), arkasından gelen hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, gündüz saatlerinde Uşak-İzmir Karayolu Kovukdere mevkiinde meydana geldi. Nazım Köseoğlu, 45 RA 9072 plakalı minibüsünün patlayan lastiğini değiştirmek için aracını yolun kenarına çekti. Bu sırada, arkadan gelen Hacı Oğulcan E. (24) yönetimindeki 35 ADA 533 plakalı hafif ticari araç, Köseoğlu'na çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Köseoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücü Hacı Oğulcan E., olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Suudi Arabistan çılgın projenin düğmesine bastı! Hedefte Türkiye ve Katar var
Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı
Devlet Bahçeli'den yerel seçimlerle ilgili ittifak mesajı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
Herkes bunu konuşuyor! Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf
Ukrayna'da bombalı suikast! Rusya'dan sert tepki: Kanlı katliama geçme kararı!
İYİ Parti milletvekili istifa etti! Meral Akşener'den ilk tepki
Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak
Öldükten sonra neler oluyor? Ürküten açıklama
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, Kapukule'de kuyruğun sonu görünmedi
Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın
Okuyucu Yorumları 0 yorum