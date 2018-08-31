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Patlayan lastiğini değiştirmek isteyen sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 23:11 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, minibüsünün patlayan lastiğini değiştirmek isteyen Nazım Köseoğlu (62), arkasından gelen hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, minibüsünün patlayan lastiğini değiştirmek isteyen Nazım Köseoğlu (62), arkasından gelen hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, gündüz saatlerinde Uşak-İzmir Karayolu Kovukdere mevkiinde meydana geldi. Nazım Köseoğlu, 45 RA 9072 plakalı minibüsünün patlayan lastiğini değiştirmek için aracını yolun kenarına çekti. Bu sırada, arkadan gelen Hacı Oğulcan E. (24) yönetimindeki 35 ADA 533 plakalı hafif ticari araç, Köseoğlu'na çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Köseoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücü Hacı Oğulcan E., olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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Patlayan lastiğini değiştirmek isteyen sürücü öldüPatlayan lastiğini değiştirmek isteyen sürücü öldüPatlayan lastiğini değiştirmek isteyen sürücü öldü

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