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Patlayan lastik kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 14:44 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta yanyana seyir halinde olan araçlardan birinin lastiği patlayınca solundaki araca çarptı.

Zonguldak’ta yanyana seyir halinde olan araçlardan birinin lastiği patlayınca solundaki araca çarptı. Lastiği patlayan araç karşı yola geçti, kazaya karışan diğer araç ise ters dönerek durabildi.
Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-Kdz.Ereğli karayolu Ilıksu mevki’inde meydana geldi. Zonguldak istikametine seyir halindeki Mehmet K. (28) idaresindeki 14 KH 341 plakalı aracın lastiği patladı. Kontrolden çıkan araç sol tarafta seyreden Hayri T. (66) idaresindeki 67 AR 340 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araç bölünmüş yolun ortasındaki kanalı aşıp karşı yola geçti. Duvara çarparak durabilen araçtaki sürücü Mehmet K. ve yanındaki ismi öğrenilemeyen yolcu yaralandı.
Kazaya karışan Hayri T. idaresindeki otomobil ise bir süre sürüklendikten sonra kanalda ters dönerek durabildi. Hayri T. adeta hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet K. ve araçtaki yolcu BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazanın şokunu yaşayan Hayri T., “İkimiz de Zonguldak istikametine geliyorduk. Seyir halindeyken sağımdaki aracın lastiği patladı. Benim önüme girdi. Ben de bir daha vurmamak için arabayı kanala attım. Bir süre sonra benim arabam da sürüklenerek ters döndü. Diğer arabada iki yaralı var sanırım. Şoförü de yanıma gelip, ‘ağabey yapacak bir şey yok. Lastiğim patladı, önüne girdim’ dedi. Kendisi gelip söyledi” diye ifade etti.
Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tutarken, deposu delinen araçtan yola sızan yakıt ise itfaiye ekiplerince yıkandı.

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