Patlayan lastik yolda yürüyen kadını öldürdü

Brezilya'da yolda yürüyen bir kadın, yolda bulunan bir aracın lastiğinin patlaması sonucu hayatını kaybetti. Patlayan lastiğin kopan parçası, yolda yürüyen kadının başına isabet etti.

O anda kimsenin ne olduğunu anlamadığı olayda, başından yaralanan kadının hayatını kaybettiği belirtildi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

