Patlayan lastik yolda yürüyen kadını öldürdü

Brezilya'da yolda yürüyen bir kadın, yolda bulunan bir aracın lastiğinin patlaması sonucu hayatını kaybetti. Patlayan lastiğin kopan parçası, yolda yürüyen kadının başına isabet etti.
O anda kimsenin ne olduğunu anlamadığı olayda, başından yaralanan kadının hayatını kaybettiği belirtildi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!
Bu nasıl kalabalık? Kuyruğun sonu gözükmüyor!
'Darbeci askerler Yunanistan'a turistik ziyarete mi geldiler?'
Trump her şeyi itiraf etti! 'İki kadına para ödedim'
DEAŞ'ın üstlendiği Paris saldırısının arkasından aile içi katliam çıktı
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!
Dünya bunu konuşuyor! Gerçek halini gören gözlerine inanamıyor
Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!
Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var
Facebook ve Twitter yüzlerce hesabı sildi!
Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki
Okuyucu Yorumları 0 yorum