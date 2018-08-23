HABER

Patlayan lastik yolda yürüyen kadını öldürdü

İLGİNÇ HABERLER  | 23.08.2018 15:17 | Son Güncelleme

Patlayan lastik yolda yürüyen kadına isabet etti. Olay anbean güvenlik kamerasına yansırken kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

Brezilya'da yolda yürüyen bir kadın, yolda bulunan bir aracın lastiğinin patlaması sonucu hayatını kaybetti. Patlayan lastiğin kopan parçası, yolda yürüyen kadının başına isabet etti.

O anda kimsenin ne olduğunu anlamadığı olayda, başından yaralanan kadının hayatını kaybettiği belirtildi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

PARTNERTer kokusu nasıl giderilir?Ter kokusu nasıl giderilir?
Şaşkına çeviren görüntü! 40 yıl önce filizlenen bitki, betonun içinde büyüdüŞaşkına çeviren görüntü! 40 yıl önce filizlenen bitki, betonun içinde büyüdü
Elektrikli kaykay bir anda alev aldıElektrikli kaykay bir anda alev aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
brezilya lastik patlaması kadın ölüm

En Çok Okunan Haberler

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kamyonet kasasında göbek atan kadının ölümden döndüğü anlar kamerada

Kamyonet kasasında göbek atan kadının ölümden döndüğü anlar kamerada

Şaşkına çeviren görüntü! 40 yıl önce filizlenen bitki, betonun içinde büyüdü

Şaşkına çeviren görüntü! 40 yıl önce filizlenen bitki, betonun içinde büyüdü

Elektrikli kaykay bir anda alev aldı

Elektrikli kaykay bir anda alev aldı

Helikopter bir anda devrildi

Helikopter bir anda devrildi

Hırsız cam yerine arkadaşının kafasını kırdı

Hırsız cam yerine arkadaşının kafasını kırdı

Kurbanlık koyunu bagajda taşıdılar! Stop farından başını çıkaran koyunun ilginç yolculuğu kamerada

Kurbanlık koyunu bagajda taşıdılar! Stop farından başını çıkaran koyunun ilginç yolculuğu kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.