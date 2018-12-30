HABER

Patlayan otomobilin sürücüsü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 23:27 | Son Güncelleme

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde park halindeki otomobil, sürücüsü aracı çalıştırmak istediği sırada meydana gelen patlamanın ardından yandı.

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Ceyhan ilçesinde park halindeki otomobil, sürücüsü aracı çalıştırmak istediği sırada meydana gelen patlamanın ardından yandı. kısa sürede alev topuna dönen otomobilden vatandaşların yardımıyla çıkartılan sürücü Osman Tüfekçi, yaralandı.

Akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi'ndeki park halindeki otomobil, sürücüsü Osman Tüfekçi'nın araca binip, çalıştırmasının hemen ardından henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından yanmaya başlayan otomobildeki sürücü Tüfekçi, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, alev topuna dönen otomobili kısa sürüde söndürürken, yaralı Tüfekçi ve patlama sesinden etkilenip, kriz geçiren sara hastası bir mahalleli ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aracın patlayıp, yanmasına neyin sebep olduğu uzman itfaiye ve polis ekiplerce araştırılıyor.

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Menfez borusuna sıkışan atı itfaiye kurtardıMenfez borusuna sıkışan atı itfaiye kurtardı
Pompalı tüfekle yaşamına son verdiPompalı tüfekle yaşamına son verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

O sözler çileden çıkardı! 'Yavaş çıkar, terbiyesiz'

O sözler çileden çıkardı! 'Yavaş çıkar, terbiyesiz'

MHP 402 belediye başkan adayını açıkladı

MHP 402 belediye başkan adayını açıkladı

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu yıllar sonra ortaya çıktı

Erdoğan'dan 'çöp' yanıtı! 'Böyle bir açıklamayı nasıl yaparsın?'

Erdoğan'dan 'çöp' yanıtı! 'Böyle bir açıklamayı nasıl yaparsın?'

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Korkunç olay ağlayan çocukları sayesinde ortaya çıktı

Korkunç olay ağlayan çocukları sayesinde ortaya çıktı

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üzerine kar yığını düştü, sonrası korkunç!

Üzerine kar yığını düştü, sonrası korkunç!

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti

Konya'da vahşet! Kavga ettiği ağabeyini önce öldürdü sonra çukura gömdü

Yok böyle bir vahşet! Ağabeyini öldürüp kuyuya gömdü üstelik...

Öldürülen vücut geliştirme sporcusunun ailesinden tepki: İnsanlık utansın

Ödüllü sporcunun cenazesinde yürek yakan sözler!

Ataşehir’de dehşet saçan kapkaççılar kamerada

Ataşehir’de dehşet saçan kapkaççılar kamerada

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı: 25-30 gündür aynı şekilde uyuyordu

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.