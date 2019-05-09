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Patlayan su borusu caddeyi göle geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 16:33 | Son Güncelleme

Sivas’ta Atatürk Caddesi üzerinde patlayan su borusu caddenin göle dönmesine neden oldu.Sivas’ın en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi üzerindeki Kepçeli kavşağında, caddenin altından geçen ana su borularında patlama meydana geldi.

Sivas’ta Atatürk Caddesi üzerinde patlayan su borusu caddenin göle dönmesine neden oldu.
Sivas’ın en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi üzerindeki Kepçeli kavşağında, caddenin altından geçen ana su borularında patlama meydana geldi. Patlayan borudan fışkıran su caddeyi göle çevirdi. Trafikte aksamalar yaşandı. Bazı dükkanları su bastı. Yayalar caddenin karşısına geçemedi. Esnaf aynı güzergahtaki şebekede sürekli patlama meydana geldiğini söyleyerek yetkililerden kalıcı çözüm üretmesini istedi. Patlayan borunun onarılması için Sivas Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Patlayan su borusu caddeyi göle geçirdi

Patlayan su borusu caddeyi göle geçirdi

Patlayan su borusu caddeyi göle geçirdi

Patlayan su borusu caddeyi göle geçirdi

Patlayan su borusu caddeyi göle geçirdi

Patlayan su borusu caddeyi göle geçirdi

Patlayan su borusu caddeyi göle geçirdi

Patlayan su borusu caddeyi göle geçirdi

Patlayan su borusu caddeyi göle geçirdi

Patlayan su borusu caddeyi göle geçirdi

Patlayan su borusu caddeyi göle geçirdi

Patlayan su borusu caddeyi göle geçirdi

Patlayan su borusu caddeyi göle geçirdi

Patlayan su borusu caddeyi göle geçirdi

Patlayan su borusu caddeyi göle geçirdi
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