PATLAYAN SU BORUSUNDAN FIŞKIRAN SU 7 KATLI APARTMAN YÜKSEKLİĞİNE ULAŞTI

Haber-Kamera: İstanbul,(DHA)
Eyüp Alibeyköy Mahallesi'nde patlayan borudan fışkıran su, 7 katlı apartman yüksekliğine ulaştı. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Alibeyköy Mahallesi Gelincik Sokak'ta şebeke suyunun aktığı boru, yapılan çalışmalar sırasında patladı. Hattan çıkan tazyikli su sokağa döküldü. Borudan fışkıran su zaman zaman 7 katlı apartman yüksekliğine ulaştı. Yoldan geçenler cep telefonuyla bu anı görüntüledi.
Görüntü dökümü:
----------------
-Cep telefonu görüntüsü
-Fışkıran su
-Yanındaki apartman
-Genel ve detaylar
Brunson davasına bakan savcı değişti
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!
Ciner Medya Grubu'ndan sonra Demirören Medya Grubu'nda da tenkisat depremi
Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!
Rusya'dan son dakika İdlib açıklaması!
ABD'de havalimanında büyük panik! Uçak karantinaya alındı, polis ve ambulanslar etrafını sardı!
Şanlıurfa'da arkadaşını sevgilisiyle baş başa gören Suriyeli genç dehşet saçtı!
MHP’li vekil: Sarayın önünde çadır kuracağım
Ünlü pornocu birgün kiliseye gitti! Sonrasında yaşananlar inanılmaz!
30 Ağustos resepsiyonunda 'şarbon' testi! Binali Yıldırım: Önce Bakan yesin
Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu
Tehditlerden korkup Loris Karius'u terk etmişti, şimdi o futbolcuyla birlikte
Okuyucu Yorumları 0 yorum