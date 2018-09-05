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PATLAYAN SU BORUSUNDAN FIŞKIRAN SU 7 KATLI APARTMAN YÜKSEKLİĞİNE ULAŞTI

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 23:00 | Son Güncelleme

Eyüp Alibeyköy Mahallesi'nde patlayan borudan fışkıran su, 7 katlı apartman yüksekliğine ulaştı.

Haber-Kamera: İstanbul,(DHA)

Eyüp Alibeyköy Mahallesi'nde patlayan borudan fışkıran su, 7 katlı apartman yüksekliğine ulaştı. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Alibeyköy Mahallesi Gelincik Sokak'ta şebeke suyunun aktığı boru, yapılan çalışmalar sırasında patladı. Hattan çıkan tazyikli su sokağa döküldü. Borudan fışkıran su zaman zaman 7 katlı apartman yüksekliğine ulaştı. Yoldan geçenler cep telefonuyla bu anı görüntüledi.

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