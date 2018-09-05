PATLAYAN SU BORUSUNDAN FIŞKIRAN SU 7 KATLI APARTMAN YÜKSEKLİĞİNE ULAŞTI

Haber-Kamera: İstanbul,(DHA)
Eyüp Alibeyköy Mahallesi'nde patlayan borudan fışkıran su, 7 katlı apartman yüksekliğine ulaştı. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Alibeyköy Mahallesi Gelincik Sokak'ta şebeke suyunun aktığı boru, yapılan çalışmalar sırasında patladı. Hattan çıkan tazyikli su sokağa döküldü. Borudan fışkıran su zaman zaman 7 katlı apartman yüksekliğine ulaştı. Yoldan geçenler cep telefonuyla bu anı görüntüledi.
Donald Trump: İdlib'de katliam olursa, ABD çok kızacak
EGM 3000 lisans mezunu komiser yardımcısı alınacağını duyurdu! İşte başvuru şartları
FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!
ABD Başkanı Donald Trump'ı çıldırtan kitap! Yazara sosyal medyadan çok sert yüklendi
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!
Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!
Şanlıurfa'da arkadaşını sevgilisiyle baş başa gören Suriyeli genç dehşet saçtı!
MHP’li vekil: Sarayın önünde çadır kuracağım
Ünlü pornocu birgün kiliseye gitti! Sonrasında yaşananlar inanılmaz!
30 Ağustos resepsiyonunda 'şarbon' testi! Binali Yıldırım: Önce Bakan yesin
Okuyucu Yorumları 0 yorum