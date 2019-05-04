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Patlayan su, sokakların altını üstüne getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 15:46 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde ana su şebeke hattının patlaması nedeniyle yolda oluşan göçüğe hafriyat kamyonu saplandı.Olay, ilçenin Hamidiye Mahallesi Martoğlu Sokak’ta meydana geldi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde ana su şebeke hattının patlaması nedeniyle yolda oluşan göçüğe hafriyat kamyonu saplandı.
Olay, ilçenin Hamidiye Mahallesi Martoğlu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 12.40’ta mahallenin ortasından geçen ana şebeke borusu patladı. Tazyikli su sokağı göle çevirirken, parke taşları yolda çökmeye yol açtı. Olayın meydana geldiği sokaktan geçmekte olan hafriyat kamyonu suyun aktığı yere saplanarak çıkamadı. Ön tekerlekleri çukura gömülen kamyon olay yerine gelen iş makinesi yardımıyla çıkarılmasının ardından sokak trafik ve yaya ulaşımına kapatıldı. Belediye yetkilileri olayın yaşandığı yerde inceleme ve onarım çalışmaları başlattı.
Olay anını anlatan mahalle sakini Kadir Kara, "Balkonda çay içiyordum. Sonra aşağıdan su sesini duydum. Baktığımda her yeri sel götürüyordu. Yolun tam ortasında parke taşlarının altından su kaynama yapıyordu. Sonra bir tane hafriyat kamyonu geldi. Nasıl olduysa o anda kamyon yolun ortasına çöktü. Daha sonra çökmesiyle beraber suda tazyikli bir şekilde akarak yolun aşağı kısmı da parke taşları şişmeye başladı. Daha sonra OSKİ müdahale etti. Şimdi yollarımızın yapılmasını bekliyoruz" dedi.
Bir diğer mahalle sakini Arslan Dursun ise, "Ben evden çıktım o sırada çocuğumu kayınpederime götürmek için. Daha sonra suyun yukarıdan sel gibi geldiğini gördüm. Daha sonra çocuğu eve bırakıp mahallenin yukarı kısmına geldiğimde hafriyat kamyonu yolun ortasına oturmuş duruyordu. Patlayan suda kamyonun altından tazyikli şekilde akıyordu" şeklinde konuştu.
Mahalleli şimdi ise yolun yapılması için yetkililerden yardım bekliyor.

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