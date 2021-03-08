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Patlayan telefon bataryası iş yerini duman altında bıraktı

08.03.2021 14:09 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Yunusemre ilçesinde telefonun tamir işlemi sırasında bataryası birden alev aldı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde telefonun tamir işlemi sırasında bataryası birden alev aldı. Telefon tamircisi, elindeki telefonu büyük bir panikle yere attıktan sonra dükkandan uzaklaştırırken, iş yeri duman altında kaldı.
Olay Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan bir telefon tamircisinde meydana geldi. Gözcü GSM sahibi Mehdi Gözcü, bir müşterisinin batarya değişimi yapılmak üzere kendisine bıraktığı telefonun bataryasını sökmek istedi. Telefonun parçalarını söktükten sonra bataryanın çıkarılması sırasında Gözcü’nün elinde bulunan batarya birden alev aldı. Panikle elindeki telefon bataryasını yere atan Gözcü, bataryadan dumanların yükselmesi sonrasında ayağıyla dışarı atarak iş yerinden uzaklaştırdı.

“Kullanıcılar telefonlarını daha erken servise getirirlerse sağlıklı sonuçları olur”
Dükkanda yaşanan panik anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, iş yeri sahibi Mehdi Gözcü, telefon kullanıcılarının bu tür arızalara karşı duyarlı olmasını ve telefon bataryalarının şişmeden servise getirmelerini istedi. Yaşananları anlatan Gözcü, “Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Bataryayı söktüğüm anda alev almaya başladı. O an telaşla yere attım. Yerde ve elimde ufak çaplı yanıklar oluştu. Çok büyük bir sıkıntımız yok. Ancak müşterilerimizin telefonlarını servislere bu kadar geç getirmelerini istemiyoruz. Ufak bir sıkıntı olduğunda, batarya şiştiğinde birkaç gün içerisinde bize getirmelerini istiyoruz. Bu müşterimizin birkaç aydır bu sıkıntıyı çektiğini biliyoruz. Bu problemi yaklaşık 2 aydır çektiğini söyledi bize. Tabi şiştiğini fark ettim ama söktüğüm anda alev aldı. Bundan dolayı da böyle bir patlama yaşadık. Dükkan duman içerisinde kaldı. Ben bataryayı ayağımla dışarı atabildim. O anda hala daha yanmaya devam ediyordu. Müşterilerimiz telefonları ceplerine koyabiliyorlar. Kadınlar çantalarında taşıyabiliyor. Daha büyük tehlikelere sebep olabiliyor. Bu tür tehlikelerin ortaya çıkmaması için telefonları daha erken servise getirirlerse sağlıklı sonuçları olur” ifadelerini kullandı.

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