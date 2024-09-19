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  4. Patlayan telsizler sinsi oyun! Hasarı artırmak için bunu bile planlamışlar... Lübnanlı doktorların en uzun günü! "Hiç bu kadar göz çıkarmak zorunda kalmadım'

Patlayan telsizler sinsi oyun! Hasarı artırmak için bunu bile planlamışlar... Lübnanlı doktorların en uzun günü! "Hiç bu kadar göz çıkarmak zorunda kalmadım'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.09.2024 14:06
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Lübnan iki gündür cihaz patlamalarıyla sarsılıyor. Patlamada çok çarpıcı bir detaya daha ulaşıldı. Hasarı artırmak isteyen saldırganlar önce cihazdan bir ses çıkmasını sağladı. O sesi anlamak isteyenler cihazları yüzlerine yaklaştırdı ve felaket yaşandı. Lübnanlı doktorlar sadece o gece için, 'Hiç bu kadar göz çıkarmak zorunda kalmamıştık' açıklamasını yaptı.

Lübnan'daki cerrahlar, Hizbullah üyelerine yönelik İsrail saldırısında çağrı cihazlarının patlaması sonucu yaklaşık 3 bin kişinin yaralandığını açıkladı.

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ŞİFRELİ MESAJ SONRASI PATLAMA

İsrail'in Mossad istihbarat teşkilatı tarafından bu yılın başlarında teslim edilmeden önce tuzaklandığı düşünülen çağrı cihazları, şifreli bir mesaj aldıktan sonra dün patladı.

PATLAMADAN ÖNCE SES ÇIKARDI, HASARI ARTIRDI

Patlamadan önce birkaç saniye boyunca titreşen ve bip sesi çıkaran cihazlar, uzmanlara göre saldırgan tarafından, cihazın sahibinin maksimum hasara yol açacak şekilde tutulmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştı.

DOKTORLARIN EN UZUN GÜNÜ OLDU

Düzinelerce insan ciddi yüz yaralanmaları geçirdi, doktorlar kurbanların gözbebeklerini nasıl zorla çıkardıklarını açıkladı. Diğerlerinin elleri koptu veya çağrı cihazını kalçalarında gizledikleri için karınlarında açık yaralar oluştu.

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"HİÇ BU KADAR GÖZ ÇIKARMAK ZORUNDA KALMADIM"

Beyrut'taki Lübnan Üniversitesi Hastanesi'nde göz doktoru olarak çalışan Profesör Elias Warrak , BBC'ye yaptığı açıklamada, 25 yıllık kariyerinde hiç bu kadar çok göz çıkarmak zorunda kalmadığını belirterek, bu deneyimi 'kâbus' olarak nitelendirdi.

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HASTALARA YETİŞEMEDİ

'Hastaların çoğu yirmili yaşlarda genç erkeklerdi ve bazı durumlarda her iki gözümü de çıkarmak zorunda kaldım,' diyen doktor, çarşamba sabahı saat 4'e kadar ameliyat yaptığını ve birkaç saat sonra geri döndüğünde hala tedavi etmesi gereken çok sayıda hasta olduğunu sözlerine ekledi.

8 VE 11 YAŞINDA İKİ ÇOCUK

Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abiad, en az iki çocuğun da aralarında bulunduğu en az 12 kişinin öldüğünü doğruladı. Bunlardan biri sekiz yaşında bir kız, diğeri ise 11 yaşında bir erkek çocuk.

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Anahtar Kelimeler:
Doktor Lübnan cihaz saldırı
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