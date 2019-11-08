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Patlayan tüp yangın çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 06:54 | Son Güncelleme

Bursa’da üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Görükle Mahallesi’ndeki bir evde kimsenin bulunmadığı sırada patlayan tüp yangına neden oldu.

Patlayan tüp yangın çıkardı

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer B.’ye ait evde bulunan küçük tüp, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın şiddetiyle çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Patlama sesine sokağa dökülen vatandaşlar, yangını fark edince durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de apartmanda bulunan vatandaşları tahliye etti. Yaklaşık 20 dakika içerisinde yangın kontrol altına alınırken, tüpün patladığı evde kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı engelledi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
tüp patlama

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