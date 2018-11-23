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Patlayıcı düzenekli maket uçak ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 19:17 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, üzerinde patlayıcı düzeneği bulunan maket uçak bulundu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde Mehmetçik'in PKK'lı teröristlere yönelik operasyonunda, üzerinde patlayıcı düzeneği bulunan maket uçak ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 22 Kasım'da Derecik ilçesine bağlı Oylum ve Akdemir mezraları arasındaki boş arazide yapılan aramada, üzerinde patlayıcı madde düzeneği olan maket uçak ile bir başka maket uçağa ait parçalar bulundu.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
bölücü terör örgütü maket uçak operasyon patlayıcı PKK

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