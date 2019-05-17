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Patlayıcı ile define arayanlara Jandarma’dan baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 15:29 | Son Güncelleme

Karabük’te patlayıcı ile define araması yaptığı tespit edilen 5 kişi Jandarmanın operasyonu ile suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Safranbolu ilçesi Sırçalı Köyü bölgesinde bulunan ormanlık arazide patlayıcı madde kullanarak izinsiz kazı yapıldığı tespit ederek operasyon yaptı.

Patlayıcı ile define arayanlara Jandarma’dan baskın

Karabük’te patlayıcı ile define araması yaptığı tespit edilen 5 kişi Jandarmanın operasyonu ile suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Safranbolu ilçesi Sırçalı Köyü bölgesinde bulunan ormanlık arazide patlayıcı madde kullanarak izinsiz kazı yapıldığı tespit ederek operasyon yaptı. Yapılan operasyon kapsamında A.D., M.B., M.Y., M.A. ve V.K isimli 5 şüpheli ile birlikte 3 adet elektrikli fünye, 4 adet pil, 4 adet define arama çubuğu, 2,5 litre benzin ile 11 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Jandarmada ifadeleri alınan şahıslardan 4’ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken M.B tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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