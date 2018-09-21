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Patlayıcı madde ile kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 19:32 | Son Güncelleme

Patlayıcı madde ile kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı

Amasya'da, patlayıcı madde ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardıçlar köyünde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, D.E, C.E, A.D.A, O.K, H.K. ve H.Ç'yi patlayıcı madde ile izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan patlayıcı düzeneği, dedektör, dinamit lokumu, delici alet, akü, el feneri, kazma ve küreğe de el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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