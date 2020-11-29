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Patlayıcı madde ve iş makineleri ile define avına jandarma operasyonu

29.11.2020 16:28 | Son Güncelleme:
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Patlayıcı madde ve iş makineleri ile define avına jandarma operasyonu

Adıyaman’da 7 kişinin patlayıcı madde ve kepçeyle yapmış olduğu define avı, jandarma ekiplerinin operasyonuyla son buldu.

Adıyaman’da 7 kişinin patlayıcı madde ve kepçeyle yapmış olduğu define avı, jandarma ekiplerinin operasyonuyla son buldu. Olayda 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar ve takipler sonucunda Kahta ilçesine bağlı Koçtepe köyü bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Durum üzerine jandarma ekiplerince belirtilen bölgeye operasyon yapıldı. Operasyonda 1 adet kepçe, 3 kilogram amonyum nitrat gübre, 1 adet akü, kazı alanında patlatma yapmak için toprağa yerleştirilmiş kablo düzenekli patlayıcı madde, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 57 adet fişek, 57 metre kablo, 1 adet karot delici makine, 1 adet metal uç, 4 adet metal uzatma borusu ve 2 adet su tankı ele geçirildi. Malzemelere el konulurken konuyla alakalı 7 şahıs gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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