HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Patlayıcı madde yüklü minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Patlayıcı madde yüklü minibüs tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

24.03.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da patlayıcı madde yüklü minibüsün kardan kayarak park halindeki tırlara arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Hacılı mevkisi ilçe çıkışında meydana geldi.

Samsun’da patlayıcı madde yüklü minibüsün kardan kayarak park halindeki tırlara arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Hacılı mevkisi ilçe çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokat’taki depodan yüklediği patlayıcı maddeleri Samsun’un Bafra ilçesi Kolay mevkisindeki taş ocağına götüren Ahmet Börekçi idaresindeki 60 DK 855 plakalı Transit minibüs karlı yolda kayarak, yol kenarında bekleyen Kadir Bertan’ın kullandığı 54 LG 897 çekici, 41 YT 395 dorse plakalı tırın çekicisine çarpıp daha sonra da yine önde park halinde olan Cengiz Aydemir yönetimindeki 41 UU 244 çekici ve 41 ABP 719 dorse plakalı Samsun Limanı’na gümrük malı götüren konteyner yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada, patlayıcı madde yüklü minibüsün sürücüsü Ahmet Börekçi ağır yaralanırken, yanında bulunan Eren Sırkıntı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Aracın içinde sıkışan yaralı sürücü ile ölen şahıs itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Eren Sıkıntı’nın cesedi otopsi için Kavak Devlet Hastanesi moruğuna kaldırılırken, yaralı sürücü de yine Kavak Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Patlayıcı maddeler minibüsten boşaltıldıktan sonra araç çekiciye yüklenerek kaza yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı! Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı!
İşte İstanbul barajlarında son durumİşte İstanbul barajlarında son durum
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
1/

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Diğer Haberler

Bakan Koca: Filmlere konu olacak başarı hikayeleri yazdılar

Bakan Koca: Filmlere konu olacak başarı hikayeleri yazdılar

Biri çöp poşeti fırlattı, diğeri saksıya yatırıp dövdü! Sokak ortasında şaşkına çeviren kavga

Çöp poşeti fırlatınca... Sokak ortasında kavgaya tutuştular!

Kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul'da kar tatili olacak mı?

Kar yağışı ne kadar sürecek? Tatil olacak mı?

İSKİ verileri açıkladı! İşte İstanbul barajlarında son durum

İşte İstanbul barajlarında son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası anlaşmalara ilişkin 10 kanuna onay

Erdoğan'dan uluslararası anlaşmalara ilişkin 10 kanuna onay

Prof. Dr. Murat Aksoy kimdir? Prof. Dr. Murat Aksoy kaç yaşında? Prof. Dr. Murat Aksoy nereli?

Prof. Dr. Murat Aksoy kimdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.