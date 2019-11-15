HABER

Patlayıcı malzemelerinde parmak izi bulunan HDP'li vekilin oğlu gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 00:03 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerde parmak izi tespit edilen HDP Milletvekili Remziye Tosun'un oğlu M.Ş. Tosun yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerde parmak izi tespit edilen HDP Milletvekili Remziye Tosun'un oğlu M.Ş. Tosun (18) gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'nın kırsaldaki saldırılarını şehir merkezine taşıdığı 2015 yılında gerçekleşen terör saldırılarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, Yenişehir ilçesinde 21 Ağustos'ta yüzleri kapalı örgüt mensuplarının 5 aracın anahtarını alarak yol kestiği, olay yerine giden polis ekiplerine silahlı saldırıda bulunulduğu, 1 teröristin etkisiz hale getirildiği olay yerinde ve 11 Ekim 2015'te Sur ilçesinin Hasırlı Mahallesinde ele geçirilen el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerde parmak izi tespit edilen Milletvekili Tosun'un oğlu M.Ş. Tosun hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda M.Ş.Tosun, gözaltına alındı.

M.Ş.Tosun'un emniyetteki işlemleri sürüyor.

Balık tutmak için gitmişti! Kayıp doktor o gölde aranıyor Balık tutmak için gitmişti! Kayıp doktor o gölde aranıyor
‘Trump-Erdoğan Görüşmesi Başarı mı Emin Değilim’‘Trump-Erdoğan Görüşmesi Başarı mı Emin Değilim’
Tahran'daki Mevlid-i Nebi etkinliğine Türklerden yoğun ilgiTahran'daki Mevlid-i Nebi etkinliğine Türklerden yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de gündem Erdoğan-Trump görüşmesi! Çok sert sözler

TBMM'de gündem Erdoğan-Trump görüşmesi! Çok sert sözler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Hanife'den aşk pozu! Topa tuttular

Hanife'den aşk pozu! Topa tuttular

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Pentagon'dan F-35 açıklaması: Değişikliğe gidilebilir

Pentagon'dan F-35 açıklaması: Değişikliğe gidilebilir

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BM Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Kıbrıs' raporu! 'Hava giderek kötüleşiyor'

BM Genel Sekreteri'nden çarpıcı 'Kıbrıs' raporu! 'Hava giderek kötüleşiyor'

Rabia Naz'ın babası serbest bırakıldı!

Rabia Naz'ın babası serbest bırakıldı!

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

14 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 10 milyon TL devretti!

İş insanına silahlı saldırı! Tartışma kavgaya dönüştü

İş insanına silahlı saldırı! Tartışma kavgaya dönüştü

AB, Komisyona aday göstermeyen İngiltere hakkında 'ihlal süreci' başlattı

AB'den İngiltere hakkında flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.