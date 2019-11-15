Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK terör örgütünün kırsaldaki saldırılarını şehir merkezine taşıdığı 2015 yılında gerçekleşen terör saldırılarına ilişkin yürütülen soruşturmalarda yeni bulgulara rastlanıldı.

O SALDIRILAR



2015 yılındaki terör saldırılarında Yenişehir ilçesinde 21 Ağustos’ta yüzleri kapalı örgüt mensuplarının 5 aracın anahtarını alarak yol kestiği, bölgeye giden polis ekiplerine silahlı saldırıda bulunulduğu, 1 teröristin etkisiz hale getirildiği olay yerinde ve 11 Ekim 2015’te Sur ilçesi Hasırlı Mahallesi’nde ele geçirilen el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerde yapılan incelemelerde parmak izleri tespit edildi.

Patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerde parmak izi bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun’un 18 yaşındaki oğlu M.Ş.T., her iki olayda da parmak izi tespit edildiği için yapılan operasyonla gözaltına alındı. M.Ş.T.’nin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde işlemlerinin sürdüğü ve olayla ilgili geniş kapsamlı çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA

