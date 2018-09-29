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Patlayıcıyla tarihi eser arayan 6 kişiye suçüstü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 18:41 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde patlayıcı madde kullanarak tarihi eser arayan 6 şüpheli jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Patlayıcıyla tarihi eser arayan 6 kişiye suçüstü

Selda Hatun TAN/GEBZE (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde patlayıcı madde kullanarak tarihi eser arayan 6 şüpheli jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.
Denizli Mahallesi’nde ormanlık alanda kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, hemen harekete geçti. Patlayıcı madde kullanarak tarihi eser arayan 6 kişi jandarmanın operasyonu ile suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri kazı malzemeleri, jeneratör, hilt, matkap ve patlayıcı maddeye el konuldu. Gözaltına alınan 6 şüpheli ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü

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Patlayıcıyla tarihi eser arayan 6 kişiye suçüstüPatlayıcıyla tarihi eser arayan 6 kişiye suçüstü

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