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  4. Patlıcan ve zeytin dolu çuvallarından uyuşturucu ele geçirildi

Patlıcan ve zeytin dolu çuvallarından uyuşturucu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 13:06 | Son Güncelleme

Konya polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda; çuval içerisinde patlıcan ve zeytinlerin arasına gizlenmiş 18 kilo 308 gram, polisten kaçarken kaza yapan bir otomobilde de 58 kilogram olmak üzere toplamda 76 kilo 308 gram plaka esrar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Ereğli Yolu Uygulama Noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu.

Konya polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda; çuval içerisinde patlıcan ve zeytinlerin arasına gizlenmiş 18 kilo 308 gram, polisten kaçarken kaza yapan bir otomobilde de 58 kilogram olmak üzere toplamda 76 kilo 308 gram plaka esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Ereğli Yolu Uygulama Noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu. Araçta hassas burunlu narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 18 kilo 308 gram plaka esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi, uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek suçundan gözaltına alındı.

Polisten kaçan uyuşturucu tacirleri kaza yapınca yakalandı
Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle yaptıkları müşterek analiz çalışmaları neticesinde, öncü-artçı iki araçla uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan takip sonrasında öncü araç Ereğli Yolu Uygulama noktasında durdurulurken, artçı olarak tabir edilen ikinci araç ise ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı. Polisle yaşanan kovalama sonunda kaçan otomobil yaralamalı kazaya karıştı. Yaya olarak kaçmaya başlayan 3 şüpheli şahıslar, polisler tarafından yakalandı. Kaza yapan araçta narkotik köpeğinin desteğiyle yapılan aramada, koltukların arka kısımlarına gizlenmiş 58 kilogram plaka esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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